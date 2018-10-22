HABER

Güney Kore, Kuzey Kore ve BM Gücü'nden ortak karar

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.10.2018 19:21 | Son Güncelleme

Taraflar, Ortak Güvenlik Bölgesi'nin (JSA) bu hafta içinde silahsızlandırılması ve sınır muhafızlarının kaldırılması konusunda anlaşmaya vardı

Kuzey Kore, Güney Kore ve Birleşmiş Milletler (BM) Gücü, Koreler arasındaki ortak güvenlik bölgesinin bu hafta içinde silahsızlandırılması ve sınır muhafızlarının kaldırılması konusunda mutabık kaldı.

Yonhap ajansının Güney Kore Savunma Bakanlığı açıklamasına dayandırdığı haberde, iki Kore'den askeri yetkililer ve BM yetkililerinin katıldığı toplantıda, Kuzey ve Güney Kore arasında yer alan Askerden Arındırılmış Bölge'deki (DMZ) Ortak Güvenlik Bölgesi'nin (JSA) silahsızlandırılması ve sınır muhafızlarının kaldırılması konusunda karara varıldığı bildirildi.

Panmunjom ateşkes köyünün Güney Kore'ye ait kısmındaki Barış/Özgürlük Evi'nde yapılan çalışma düzeyindeki müzakerelerin ikinci turunda askeri bölgedeki ateşli silahların ve sınır muhafızlarının çekilmesi kararı alındı.

Güney Kore Savunma Bakanlığı, "İki Kore ve BM Gücü, JSA'daki ateşli silahların ve sınır muhafızlarının 25 Ekim'e kadar geri çekilmesine yönelik önlemleri almak konusunda anlaşmaya vardı." açıklamasını yaptı.

Bakanlık, tarafların aynı zamanda, DMZ'deki kara mayınlarının temizlenme sürecinin resmen sona ermesini doğrulayacağını ve değerlendireceğini kaydetti.

Güney ve Kuzey Kore ile ABD öncülüğündeki BM Gücü yetkilileri arasındaki görüşmenin ilki geçen hafta yapılmıştı. Taraflar, 16 Ekim'de, iki Kore arasındaki askeri bölgenin silahsızlandırılmasını görüşmek üzere sınırdaki Panmunjom köyünde bir araya gelmişti.

Güney Kore ve Kuzey Kore, bu ayın başında DMZ'de kara mayınlarını temizlemeye başlamıştı. İki Kore, 20 günlük mayın temizleme işini geçen hafta tamamlamıştı.

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, 27 Nisan'da iki ülke sınırındaki Panmunjom ateşkes köyünde bir araya gelmişti. Zirve sonunda yayımlanan ortak açıklamada, Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan tamamen arındırılması ve mevcut ateşkesin kalıcı barış anlaşmasına dönüştürülmesi için görüşmelere başlama konusunda anlaşmaya varıldığı duyurulmuştu.

Moon ve Kim, nisan ayında yapılan tarihi zirvenin ardından 26 Mayıs'ta da bir araya gelmiş ve ülkeleri arasındaki barış sürecini ele almıştı.

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un eylül ayında Pyongyang'da bir araya gelmiş, gerilimi düşürme konusunda anlaşmaya varmıştı.

BM Gücü, çok uluslu askeri güçler müşterek komutası olarak Kore Savaşı sırasında 1950'de oluşturulmuştu.

PARTNERÜnlü şarkıcı o teklifi elinin tersiyle ittiÜnlü şarkıcı o teklifi elinin tersiyle itti
Şehit kaymakamın babası: Hukuk kararı vermiştir, son sözü söylemiştirŞehit kaymakamın babası: Hukuk kararı vermiştir, son sözü söylemiştir
Hakkari'den kahreden haber: 1 asker şehit Hakkari'den kahreden haber: 1 asker şehit
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Güney Kore Kuzey Kore Ortak Güvenlik Bölgesi (JSA)

En Çok Okunan Haberler

Araç plakaları değişiyor!

Araç plakaları değişiyor!

Manavda kasiyerlik yapan çalışan 9 yıl boyunca kasadan para çalmış

Manavda kasiyerlik yapan çalışan 9 yıl boyunca kasadan para çalmış

Can Kırıkları'nın Zeynep'i Funda Eryiğit tecavüz sahnesiyle ilgili konuştu

Can Kırıkları'nın Zeynep'i Funda Eryiğit tecavüz sahnesiyle ilgili konuştu

Son dakika! Meteoroloji Genel Müdürü Volkan Mutlu Coşkun'dan kritik uyarı: Sıcaklık 12 derece birden...

Son dakika! Meteoroloji Genel Müdürü Volkan Mutlu Coşkun'dan kritik uyarı: Sıcaklık 12 derece birden...

Cemal Kaşıkçı cinayetinde flaş gelişme! Araç Sultangazi'de bulundu

Cemal Kaşıkçı cinayetinde flaş gelişme! Araç Sultangazi'de bulundu

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Devlet Bahçeli'nin sözlerine yanıt

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Devlet Bahçeli'nin sözlerine yanıt

İlginizi Çekebilir

Manavda kasiyerlik yapan çalışan 9 yıl boyunca kasadan para çalmış

Manavda kasiyerlik yapan çalışan 9 yıl boyunca kasadan para çalmış

Nagehan Alçı'dan 'öğrenci andı' kararıyla ilgili çok sert ifadeler

Nagehan Alçı'dan 'öğrenci andı' kararıyla ilgili çok sert ifadeler

İstanbul Valiliğinden Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz için koruma kararı

İstanbul Valiliğinden Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz için koruma kararı

Meteoroloji'den kritik hava durumu uyarısı: Metrekareye 35 kilo yağış düşecek! İstanbullular yarına dikkat!

Meteoroloji'den kritik hava durumu uyarısı: Metrekareye 35 kilo yağış düşecek! İstanbullular yarına dikkat!

IŞİD lideri Bağdadi'den CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na infaz talimatı

IŞİD lideri Bağdadi'den CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na infaz talimatı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
TSK duyurdu! Bir acı haber daha

TSK duyurdu! Bir acı haber daha

Hakkari'deki şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu

Hakkari'deki şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu

Hakkari'den kahreden haber: 1 asker şehit

Hakkari'den kahreden haber: 1 asker şehit

İşte Türkiye'deki Suriyeli gerçeği! Oy kullanıyorlar mı?

İşte Türkiye'deki Suriyeli gerçeği! Oy kullanıyorlar mı?

Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Ali Can'ın cenazesinde sözün bittiği an

Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Ali Can'ın cenazesinde sözün bittiği an

Nevşin Mengü'den Twitter'ı sallayan 'pipi' paylaşımı

Nevşin Mengü'den Twitter'ı sallayan 'pipi' paylaşımı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.