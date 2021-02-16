HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Güney Kore, Kuzey Kore’nin Pfizer aşı teknolojisini çalmaya çalıştığını iddia etti

Güney Kore, Kuzey Kore’nin Pfizer aşı teknolojisini çalmaya çalıştığını iddia etti

16.02.2021 13:22 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güney Kore Ulusal İstihbarat Servisi (NIS), devlet destekli Kuzey Koreli hackerların, Pfizer ilaç şirketine ait sunuculara siber saldırı düzenlediğini ve Covid-19 aşısına ilişkin teknolojik bilgileri çalma girişiminde bulunduğunu iddia etti.Güney Kore Ulusal İstihbarat Servisi (NIS), Kuzey Kore’nin, ABD’li ilaç üreticisi Pfizer’a yönelik siber saldırı gerçekleştirdiğini öne sürdü.

Güney Kore Ulusal İstihbarat Servisi (NIS), devlet destekli Kuzey Koreli hackerların, Pfizer ilaç şirketine ait sunuculara siber saldırı düzenlediğini ve Covid-19 aşısına ilişkin teknolojik bilgileri çalma girişiminde bulunduğunu iddia etti.
Güney Kore Ulusal İstihbarat Servisi (NIS), Kuzey Kore’nin, ABD’li ilaç üreticisi Pfizer’a yönelik siber saldırı gerçekleştirdiğini öne sürdü. Devlet destekli Kuzey Koreli hackerlar tarafından yapıldığı iddia edilen saldırının hedefi ise Pfizer’ın Covid-19 aşısı ve tedavisine ilişkin teknolojik bilgilerini çalmak olarak bildirildi. NIS tarafından yapılan açıklamada, siber saldırıların ne zaman gerçekleştirildiği veya başarılı olup olmadığına dair net bilgi verilmezken, Kuzey Koreli hackerların geçtiğimiz yıl, Johnson&Johnson, Novavax ve AstraZeneca da dahil en az 9 ilaç şirketine daha siber saldırı düzenlediğinden şüphelenildiği aktarıldı.
NIS, Kuzey Kore’nin korona virüs aşısı geliştiren Güney Koreli ilaç şirketlerine sızma girişimlerinin de engellendiğini açıkladı. Kuzey Koreli hackerların, Covid-19 aşılarına ilişkin verileri, aşı geliştirmekten çok satmak için kullanacağı öne sürüldü.
NIS daha önce de dünyanın en önemli dijital para borsalarının hacklenmesi ve milyarlarca dolarlık dijital paranın çalınması olaylarının arkasında Kuzey Kore’nin olabileceğini öne sürmüştü.
Kuzey Kore’nin, COVAX programı aracılığıyla bu yılın ilk yarısına kadar yaklaşık 2 milyon doz AstraZeneca-Oxford Covid-19 aşısı alması bekleniyor.
Öte yandan Kuzey Kore, salgının başlangıcından bu yana ülkede korona virüs vakası doğrulanmadığını iddia ediyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'Benden neden makyaj videosu istiyorsunuz?' 'Benden neden makyaj videosu istiyorsunuz?'
Dehşete düşüren olay! Ormanlık alanda başı ezilmiş cesedi bulunduDehşete düşüren olay! Ormanlık alanda başı ezilmiş cesedi bulundu
En iyi yaşlandırma programı hangisi? İşte başarılı uygulamalarEn iyi yaşlandırma programı hangisi? İşte başarılı uygulamalar

En Çok Okunan Haberler

Konya'da feci kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Konya'da feci kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Canlı yayında gergin anlar yaşanmıştı! Arif Verimli, Müge Anlı'nın programına böyle veda etti

Canlı yayında gergin anlar yaşanmıştı! Arif Verimli, Müge Anlı'nın programına böyle veda etti

Vedaya gittiğinde şoke oldu! 'Öyle poponu sallarsan...'

Vedaya gittiğinde şoke oldu! 'Öyle poponu sallarsan...'

Restoran ve kafelere süre sınırı gündemde

Restoran ve kafelere süre sınırı gündemde

Bakan Koca illere göre vaka artış oranlarını açıkladı

Bakan Koca illere göre vaka artış oranlarını açıkladı

Bakan Akar ve Soylu'dan partilere 'Gara' ziyareti

Bakan Akar ve Soylu'dan partilere 'Gara' ziyareti

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Savcılık 'TR bombaladı' paylaşımları için soruşturma başlattı

Savcılık 'TR bombaladı' paylaşımları için soruşturma başlattı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

İstanbul dahil birçok ilde eğitime kar engeli

İstanbul dahil birçok ilde eğitime kar engeli

PKK'nın şehit ettiği sivillerden 10'unun kimliği belli oldu

PKK'nın şehit ettiği sivillerden 10'unun kimliği belli oldu

Bahçeli'den çok sert açıklama: Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak

Bahçeli'den çok sert açıklama: Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak

Diğer Haberler

Bombalı eylem hazırlığındaki terörist Hatay’da yakalandı

Bombalı eylem hazırlığındaki terörist Hatay’da yakalandı

Ankara'da haraç çetesine operasyon! Çok sayıda kişiye gözaltı

Şafak vakti operasyon düzenledi! Böyle yakalandılar

Şile'de ahırın çatısı çöktü! Çok sayıda hayvan kurtarılmaya çalışılıyor

Ahırın çatısı çöktü! Çok sayıda hayvan kurtarılmaya çalışılıyor

Son Dakika: TEM otoyolunda trafik durdu, kilometrelerce kuyruk oluştu

Kilometrelerce kuyruk oluştu

Canlı yayında, kaçak ürün tanıtırken yakalandı: Polis geldi, yayını kesin

Canlı yayında yakalandı: Polis geldi, yayını kesin

Son Dakika: Balıkesir-Bursa karayolunda kar kabusu! Araç kuyruğu 25 kilometreyi geçti

Yol açılamıyor! Araç kuyruğu 25 km'yi geçti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.