Güney Kore, Kuzey'in gizli füze tesislerinden haberdar olduğunu açıkladı

Güney Kore yönetimi, Kuzey Kore'de varlığı ortaya çıkan 13 gizli füze tesisinden daha önceden haberdar olduğunu açıkladı.

Güney Kore haber ajansı Yonhap'ta yer alan habere göre, Devlet Başkanlığı Sözcüsü Kim Eui-kyeom, Güney Kore ve ABD istihbaratının, Uluslararası ve Stratejik Araştırmalar Merkezine (CSIS) bağlı "Paralelin Ötesi" internet sitesinin uydu fotoğraflarını yayımladığı füze üslerine dair daha önce bilgi sahibi olduğu ve bu konuda gerekli mercileri bilgilendirdiğini belirtti.

Sitede yayımlanan fotoğrafların ticari gözlem uydularından elde edildiğine dikkati çeken Sözcü Kim, "Güney Kore ve ABD istihbarat otoritelerinin elinde askeri uydularca tespit edilen çok daha detaylı görüntüler mevcut. Konu yakından takip ediliyor." dedi.

Kim, rapora konu edilen tesislerin devre dışı bırakılmasına ilişkin iki ülke arasında henüz bir anlaşma olmadığı için, buradaki faaliyetin barış sürecinden büyük bir sapma olarak görülmemesi gerektiğini sözlerine ekledi.

İnternet sitesinde dün yayımlanan raporda, Kuzey Kore'de füze ve benzeri teknolojilerin üretilmesi için kullanılan 13 gizli tesisin yerlerinin tespit edildiği bildirilmişti.