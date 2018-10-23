Güney Kore lideri Pyongyang Deklarasyonu'ndan umutlu

Koreler arası anlaşmanın, kendi halkına da fayda sağlayacağını vurgulayan Moon, "Anlaşma, sadece halkımızın güvenliğini artırmakla kalmıyor, aynı zamanda Kore Yarımadası'ndan (askeri) riskleri kaldırarak ekonomimize de yardımcı oluyor." diye konuştu.

Moon, "Pyongyang Deklarasyonu, Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan tam olarak arındırılmasına destek olacak ve askeri gerginliği azaltıp, Koreler arası ilişkileri geliştirerek bunu daha kolay hale getirecek." dedi.

Yonhap ajansının haberine göre, Moon, Devlet Başkanlığı ofisinde düzenlenen kabine toplantısında yaptığı açıklamada, geçen ay Pyongyang'da gerçekleştirilen Koreler arası zirvede alınan kararların, Güney'de yeni ekonomik fırsatlar oluştururken, Kuzey'de de nükleersizleşme sürecinin hızlanmasına yardımcı olacağını ifade etti.

İki ülke arasında varılan anlaşmanın, aynı zamanda, Kuzey Kore'deki insan haklarını teşvik etmeye de yardım edeceğinin altını çizen Moon, diğer yandan, "Her şeyden önemlisi, bu, uzun zamandır dezavantajlara maruz kalan, sınıra yakın bölgelerdeki halkın yararına olacak." değerlendirmesinde bulundu.

- Koreler arası yakınlaşma

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, 27 Nisan'da iki ülke sınırındaki Panmunjom ateşkes köyünde bir araya gelmişti. Zirve sonunda yayımlanan ortak açıklamada, Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan tamamen arındırılması ve mevcut ateşkesin kalıcı barış anlaşmasına dönüştürülmesi için görüşmelere başlama konusunda anlaşmaya varıldığı duyurulmuştu.

Moon ve Kim, nisan ayında yapılan tarihi zirvenin ardından 26 Mayıs'ta da bir araya gelmiş ve ülkeleri arasındaki barış sürecini ele almıştı.

İki lider eylül ayında Pyongyang'da bir araya gelmiş, gerilimi düşürme konusunda anlaşmaya varmıştı.

Pyongyang'daki görüşmede iki ülke arasında barış için ortak çabalarını sürdürme sözü veren Moon ve Kim, ortak bildiri yayınlamıştı. Bildiride, ABD'nin gerekli adımları atması halinde Kuzey Kore'nin yarımadanın nükleer silahlardan arındırılması konusunda daha fazla adım atacağı vurgulanmıştı.