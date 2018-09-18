Güney Kore lideri Pyongyang'ta

Güney Kore Lideri Moon Jae-in havalimanında Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un tarafından törenle karşılandı.

Birlikte öğle yemeği yiyecek olan liderler ardından resmi görüşmelerde bulunacak.

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Görüşme Moon ve Kim arasındaki 3'üncü görüşme olarak kayıtlara geçti.