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  4. Güney Kore liderinden Kuzey Kore liderine davet

Güney Kore liderinden Kuzey Kore liderine davet

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.01.2020 11:38 | Son Güncelleme

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in: - "Güney ve Kuzey, Başkan Kim Jong-un'un (Güney Kore'ye) ziyaretinin mümkün olan en kısa sürede gerçekleştirilmesi için birlikte çalışmalı"

SEUL (AA) - Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un'u, ülkesine davet etti.

Güney Kore Devlet Başkanı Moon, ulusal bir televizyondan yaptığı yeni yıl konuşmasında, Kuzey Kore liderinin Güney Kore'yi ziyaret etme sözünü bu yıl yerine getirmesini umduğunu belirterek, "Güney ve Kuzey, Başkan Kim Jong-un'un ziyaretinin mümkün olan en kısa sürede gerçekleştirilmesi için birlikte çalışmalı." ifadelerini kullandı.

İki ülke arasında uzun süredir dondurulmuş ilişkilere, Koreliler için son verme çağrısında bulunan Moon, hükümetinin Koreler arası ekonomik faaliyetlere devam etme taahhüdünü teyit etti.

Moon, Kuzey Kore'ye, Seul yönetiminin ikili diyaloğu sürdürme çabalarına yanıt vermesi çağrısında bulunarak, "Tekrar tekrar görüşmek ve aralıksız diyalog kurmak için bir isteğim var." dedi.

Koreler arası ilişkilerde bir iyileşmenin nükleer müzakerelerde ilerleme sağlanmasına yardımcı olacağının altını çizen Moon, Pyongyang yönetimini, Washington ile nükleer müzakerelere zarar verebilecek askeri gösteriler ve tehditlerden kaçınmaya çağırdı.

Moon ve Kim, 2018'in nisan ve mayısında iki ülke sınırındaki Panmunjom Ateşkes Köyü'nde, geçen yıl da eylülde Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang'da bir araya gelmiş ve ülkeleri arasındaki barış sürecini ele almıştı.

- Nükleer müzakereler

ABD ve Kuzey Kore arasındaki nükleer silahsızlanma müzakereleri, şubattan bu yana aksayarak sürüyor.

ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ilk kez 12 Haziran 2018'de Singapur'da bir araya gelmiş, Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılması ve kalıcı barışın sağlanması konusunda mutabakata varmışlardı.

İki lider, geçen yıl 26-27 Şubat'ta Vietnam'da bir kez daha görüşmüş ancak zirve yarıda kesilmiş ve anlaşmasız sona ermişti.

Son olarak 30 Haziran'da Kuzey ve Güney Kore arasındaki silahsızlandırılmış bölgede görüşen iki lider, nükleer müzakere sürecini sürdürme kararı almıştı.

İsveç'te ekim ayında yapılan çalışma düzeyindeki toplantılar, Kuzey Korelilere göre, ABD'nin "eski tutum ve tavırlarını" devam ettirdiği için kesilmişti.

Pyongyang yönetimi, ABD'ye nükleer anlaşma konusunda ortaklaşa kabul edilebilecek şartlar önermesi için yıl sonuna kadar süre tanımış ve ABD'nin yaptırımlar konusunda ısrarcı olması halinde "yeni bir yol" arayışına gireceğini açıklamıştı.

Sürenin dolması üzerine Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim, ABD'yi kendilerini oyalamakla suçlayarak dünyanın yakın gelecekte ülkesinin geliştirdiği yeni stratejik silahlara şahitlik edeceğini belirtmişti.

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Güney Kore Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in Kuzey Kore Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un

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