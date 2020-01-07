Güney Kore liderinden Kuzey Kore liderine davet

SEUL (AA) - Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un'u, ülkesine davet etti.

Güney Kore Devlet Başkanı Moon, ulusal bir televizyondan yaptığı yeni yıl konuşmasında, Kuzey Kore liderinin Güney Kore'yi ziyaret etme sözünü bu yıl yerine getirmesini umduğunu belirterek, "Güney ve Kuzey, Başkan Kim Jong-un'un ziyaretinin mümkün olan en kısa sürede gerçekleştirilmesi için birlikte çalışmalı." ifadelerini kullandı.

İki ülke arasında uzun süredir dondurulmuş ilişkilere, Koreliler için son verme çağrısında bulunan Moon, hükümetinin Koreler arası ekonomik faaliyetlere devam etme taahhüdünü teyit etti.

Moon, Kuzey Kore'ye, Seul yönetiminin ikili diyaloğu sürdürme çabalarına yanıt vermesi çağrısında bulunarak, "Tekrar tekrar görüşmek ve aralıksız diyalog kurmak için bir isteğim var." dedi.

Koreler arası ilişkilerde bir iyileşmenin nükleer müzakerelerde ilerleme sağlanmasına yardımcı olacağının altını çizen Moon, Pyongyang yönetimini, Washington ile nükleer müzakerelere zarar verebilecek askeri gösteriler ve tehditlerden kaçınmaya çağırdı.