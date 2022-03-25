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Güney Kore nasıl bir ülke? Güney Kore neyi ile ünlüdür? Güney Kore zengin bir ülke mi?

25.03.2022 09:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güney Kore, Kuzey Kore ile olan ilişkisi ile farklı adetleri ve futbol camiasındaki haberler ile sık sık gündeme gelen bir ülkedir. En son da Dünya Kupası Asya Elemeleri Güney Kore'nin İran'ı 2-0 yendiği maçta Fenerbahçeli Kim Min-Jae sakatlanması ile vatandaşların Güney Kore hakkındaki merakı git gide kabarıyor. İşte Güney Kore hakkında bilinmeyenler!

Güney Kore nasıl bir ülke? Güney Kore neyi ile ünlüdür? Güney Kore zengin bir ülke mi?

Güney Kore için farklı adetleri ve spor camiasındaki haberleri ile gündeme geliyor diye bahsetmiştik. Bir de işin siyasi boyutu var tabi. Tüm dünya yaklaşık bir aydır bitmesini beklediği Rusya-Ukrayna arasındaki savaşı takip ederken dünyanın diğer köşesinden farklı bir gerginlik haberi geldi.

Kuzey Kore’nin, Birleşmiş Milletler, yaptırımları ve dünya kamuoyunun tepkisine rağmen Füze programına 2022 yılında hız kazandırarak bir füze denemesi daha gerçekleştirdiği açıklandı. Kuzey Kore'nin yeni füze denemesi bu kez anında karşılık buldu ve Güney Kore de harekete geçti ve Güney Kore'de karşılık vereceğini duyurdu. Bu haber sonrası da Güney Kore'nin nasıl bir ülke olduğu bir kez daha araştırılmaya başlandı.

GÜNEY KORE NASIL BİR ÜLKE?

Güney Kore, Doğu Asya'da Kore Yarımadası'nın güney kısmını oluşturan ve Kuzey Kore ile kara sınırını paylaşan, Doğu Asya’daki bir ülkedir. Kore adı, eskiden Doğu Asya’nın en büyük güçlerinden biri olan ve Büyük Gwanggaeto altında Kore Yarımadası, Mançurya’nın büyük bölümünü, Rus Uzak Doğusu ve İç Moğolistan’ın bazı bölgelerini yönetmiş olan Goguryeo’dan gelmektedir. Başkenti Seul, büyük bir küresel şehirdir ve Güney Kore'nin 51 milyondan fazla insanının yarısı, dünyanın dördüncü en büyük metropol şehri olan Seul Başkentinde yaşamaktadır.

GÜNEY KORE NE İLE ÜNLÜDÜR?

Güney Kore'nin ne ile ünlü olduğuna dair size şöyle bir liste verebiliriz;

Bibimbap
Bulgogi
Gimbap
Kimchi
Ramen
Kore Usulü Barbekü
Galbi
Dak Kkochi bu saydığımız yiyecekler Güney Kore'nin en ünlü yiyecekleridir.

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Anahtar Kelimeler:
Güney Kore
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