Güney Kore nasıl bir ülke? Güney Kore neyi ile ünlüdür? Güney Kore zengin bir ülke mi?

Güney Kore için farklı adetleri ve spor camiasındaki haberleri ile gündeme geliyor diye bahsetmiştik. Bir de işin siyasi boyutu var tabi. Tüm dünya yaklaşık bir aydır bitmesini beklediği Rusya-Ukrayna arasındaki savaşı takip ederken dünyanın diğer köşesinden farklı bir gerginlik haberi geldi.

Kuzey Kore’nin, Birleşmiş Milletler, yaptırımları ve dünya kamuoyunun tepkisine rağmen Füze programına 2022 yılında hız kazandırarak bir füze denemesi daha gerçekleştirdiği açıklandı. Kuzey Kore'nin yeni füze denemesi bu kez anında karşılık buldu ve Güney Kore de harekete geçti ve Güney Kore'de karşılık vereceğini duyurdu. Bu haber sonrası da Güney Kore'nin nasıl bir ülke olduğu bir kez daha araştırılmaya başlandı.

GÜNEY KORE NASIL BİR ÜLKE?

Güney Kore, Doğu Asya'da Kore Yarımadası'nın güney kısmını oluşturan ve Kuzey Kore ile kara sınırını paylaşan, Doğu Asya’daki bir ülkedir. Kore adı, eskiden Doğu Asya’nın en büyük güçlerinden biri olan ve Büyük Gwanggaeto altında Kore Yarımadası, Mançurya’nın büyük bölümünü, Rus Uzak Doğusu ve İç Moğolistan’ın bazı bölgelerini yönetmiş olan Goguryeo’dan gelmektedir. Başkenti Seul, büyük bir küresel şehirdir ve Güney Kore'nin 51 milyondan fazla insanının yarısı, dünyanın dördüncü en büyük metropol şehri olan Seul Başkentinde yaşamaktadır.

GÜNEY KORE NE İLE ÜNLÜDÜR?

Güney Kore'nin ne ile ünlü olduğuna dair size şöyle bir liste verebiliriz;

Bibimbap

Bulgogi

Gimbap

Kimchi

Ramen

Kore Usulü Barbekü

Galbi

Dak Kkochi bu saydığımız yiyecekler Güney Kore'nin en ünlü yiyecekleridir.

