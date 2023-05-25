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Güney Kore "Nuri"yi uzaya gönderemedi! Teknik sebepler nedeniyle fırlatma ertelendi

25.05.2023 10:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güney Kore, uzaya göndereceği "Nuri" adlı yerli üretim roketinin fırlatılışını teknik sebepler nedeniyle erteledi. 200 ton ağırlığındaki roketin, ne zaman fırlatılacağına karar vermek üzere tekrar toplantı yapılacağı belirtildi.

Güney Kore "Nuri"yi uzaya gönderemedi! Teknik sebepler nedeniyle fırlatma ertelendi

Yonhap’ın haberine göre, Naro Uzay Merkezi’nden fırlatılması planlanan 200 ton ağırlığındaki "Nuri" adlı roketin fırlatılış tarihinin, roket fırlatma yönetim komitesinin yaptığı toplantı sonucu ertelendiği bildirildi.

Bilim Bakan Yardımcısı Oh Tae-seog, yaptığı açıklamada, son kontrolleri yapan mühendislerin yazılım hatası tespit ettiğini ve bu sebeple roketin fırlatışının ertelendiğini aktardı.

TEKRAR TOPLANTI YAPILACAK

Komite, roketin ne zaman fırlatılacağına karar vermek üzere tekrar toplantı yapacak.

2022 yılında tank sensöründeki bir arıza nedeniyle fırlatılışı 5 gün ertelenen "Nuri" roketi, taşıdığı model uyduyu yörüngesine başarıyla ulaştırarak Güney Kore’yi uzaya 1 tondan fazla uydu yollayacak roketi geliştiren 7. ülke konumuna getirmişti.

Bunu başaran diğer ülkeler ise Rusya, ABD, Fransa, Çin, Japonya ve Hindistan olmuştu. (AA)

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Güney Kore roket nuri

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