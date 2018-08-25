Güney Kore, Pompeo'nun Kuzey Kore'ye gitmemesinden üzgün

Başkan Trump ise plan değişikliğinden Çin'i sorumlu tuttu.Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun, Kuzey Kore'ye bu hafta yapmayı planladığı ziyaretin bilinmeyen bir tarihe ertlenmesi sonrası Güney Kore yönetimi karardan üzüntü duyduklarını açıkladı.

Güney Kore Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, görüşmenin ertlenmesinin "talihsiz" olduğu belirtildi. Açıklamada ayrıca Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan tamamen arındırılması ve kalıcı bir barışın tesisi için ABD ile Kuzey Kore arasındaki diyaloğun ve Pompeo'nun ziyaretlerinin çok önemli olduğu kaydedildi.

Bakanlık ek olarak, "Durumla ilgili olarak yaşanan her değişikliğe bir anlam yüklemek yerine, diyalog kanallarını açık tutacak ve Güney Kore ile Kuzey Kore ve Kuzey Kore ile ABD arasındaki zirvelerde yapılan anlaşmaları uygulayan diplomatik çabalara yoğunlaşacak bir uzun dönemli bakış açısı sürdürmek büyük önem taşımaktadır" ifadelerini kullandı.

Çin'in, nükleer krizi çözmede gösterilen uluslararası çabalar için "yapıcı rolünü" sürdürmesini umduklarını kaydeden bakanlık, Pyongyang'a uygulanan yaptırımlara bağlılığından dolayı da Pekin yönetimini takdir ettiğini kaydetti.