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Güney Kore Rus askeri uçağına ateş açtı

23.07.2019 09:09 | Son Güncelleme

Güney Kore ordusu kendi hava sahasını ihlal ettiğini belirttiği bir Rus askeri uçağına ateş açtıklarını duyurdu.

Güney Kore Rus askeri uçağına ateş açtı

Güney Kore Savunma Bakanlığı, Liancourt Kayalıkları (Dokdo) üzerinde hava sahasını ihlal ettiği gerekçesiyle bir Rus askeri uçağına iki kez uyarı ateşi açtıklarını duyurdu. Güney Kore medyasında yer alan haberlerde uçağın bir bombardıman uçağı olduğu ileri sürüldü.

Rus jetinin Güney Kore hava sahasını iki kez ihlal ettiği belirtiliyor. İlk ihlalin yerel saatle 09:00 civarında meydana geldiği ve üç dakika sürdüğü belirtiliyor. Uçağın yarım saat sonra tekrar gelip bu kez Güney Kore hava sahasını dört dakika ihlal ettiği kaydediliyor. Seul’den yapılan açıklamada ardından Rus uçağına karşı F-15k ve F-16k tipi savaş jetlerinin havalandırıldığı ve uçağa uyarı ateşi açıldığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca söz konusu Rus uçağın hava sahasını ihlal etmeden önce Güney Kore'nin "Hava Savunma Teşhis Bölgesi" olarak tanımladığı bölgeye de girdiği kaydedildi. İki Çin savaş uçağının da aynı bölgede görüldüğü belirtildi.

Moskova ve Pekin'den konuyla ilgili açıklama yapılmadı.

dpa, Reuters / EC, HT

©Deutsche Welle Türkçe

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