Güney Kore sağlık yetkilileri: İkinci koronavirüs dalgası başladı

Dünya çapında Covid-19 salgını ile mücadelede en başarılı ülkelerden biri olarak örnek gösterilen Güney Kore, yeni yükselişle, hastalığın daha aylarca yok edilemeyebileceğini düşünüyor.

Kore Salgın Hastalıkları Önleme ve Kontrol Merkezleri Başkanı Jeong Eun-kyeong, salgının ilk dalgasının Nisan ayına kadar devam ettiğini kaydetti.

Fakat Mayıs ayından bu yana başkent Seul'ün gece klüplerinin de içinde olduğu bazı yerlerde yeni vaka grupları ortaya çıktı.

Birinci dalganın ortaya çıkışı ile bitişi arasında en yüksek noktasında 1.000'i bulan vaka sayıları üç gün üst üste sıfıra çıkacak şekilde düşürülmüştü.

Yetkililer şimdi son 24 saat içinde farklı iş yerleri ve depolardan 17 yeni vaka bildirildiğini söylüyorlar.

Doktor Jeong son ortaya çıkan vakalarla birlikte ülkenin salgında ikinci dalgayı yaşadığına ve bunun devam edeceğine kanaat getirdiğini söyledi.

Şu ana kadar Salgın Hastalıkları Önleme ve Kontrol Merkezleri, ortaya çıkan yeni vakaları birinci dalganın devamı sayıyordu.

Fakat Dr Jeong artık, Mayıs ayının başlarındaki bayram tatilinin Seul büyükşehir bölgesinde yoğunlaşan yeni bir dalganın başlangıcını oluşturduğuna kuşku kalmadığını söylüyor. Bu bölgede daha önce çok az sayıda vaka yaşanmıştı.