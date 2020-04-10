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Güney Kore salgına rağmen seçime gidiyor!

DÜNYA HABERLERİ  | 10.04.2020 16:59 | Son Güncelleme

Güney Kore, ülkede varlığını sürdüren koronavirüse (Kovid-19) rağmen 15 Nisan’daki genel seçimleri gerçekleştirme kararı aldı.

Güney Kore salgına rağmen seçime gidiyor!

Hükümetten yapılan açıklamada, oy kullanmak için kullanılacak binalar, yol ve karantina konularıyla ilgili gerekli tedbirlerin alındığı, bu tedbirlerin 2 gün içinde açıklanacağı duyuruldu.

Güney Kore Sağlık Bakan Yardımcısı Kim Ganglip, bugün düzenlediği basın toplantısında, hükümet yetkililerinin halkın oy kullanma hakkını risk almadan yerine getirme konusunda görüşmelerine devam ettiğini açıkladı.

Bakan yardımcısı, oy verme işlemini daha önce 10-11 Nisan tarihi olarak belirlediklerini, ancak riskler henüz ortadan kaldırılamadığı için bundan vazgeçtiklerini ifade etti.

E-POSTA YOLUYLA OY

Hükümetten konuya ilişkin yapılan açıklamada, 28 Mart tarihinden önce başvurusunu tamamlayan koronavirüs hastalarının oy verme işlemini e-posta yoluyla yapabileceği aktarılırken, başvuru yapmayan ve sonradan koronavirüse yakalanan hastalar için henüz bir önlem alınmadığı belirtildi.

VAKA SAYISI DÜŞÜYOR

Güney Kore'de 20 Şubat'tan bu yana ilk kez Kovid-19 tespit edilen yeni vaka sayısı 30'un altına düştü.

Yonhap ajansının haberine göre, ülkede salgın ortaya çıktığında yeni tip koronavirüs vakalarının merkez üssü olan Daegu kentinde de ilk vakanın görüldüğü 18 Şubat'tan bu yana ilk kez yeni vakaya rastlanmadı.

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, resmi Twitter hesabından, Daequ kentinde ilk defa vaka görülmediğini, ülke genelinde 27 yeni Kovid-19 vakası tespit edildiğini ve salgının yayıldığı tarihten bu yana vaka sayısının ilk defa 30'un altına düştüğünü bildirdi.

Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerinden (KCDC) yapılan açıklamada, dün kayda geçen yeni Kovid-19 vaka sayısının 27 olduğu ifade edildi.

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Kore seçim salgın koronavirüs

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