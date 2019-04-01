HABER

Güney Kore savaş kalıntılarının çıkarılması için kendi kazı çalışmalarına başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.04.2019 11:09 | Son Güncelleme

Güney Kore savaş kalıntılarının çıkarılması için kendi kazı çalışmalarına başladı

Güney Kore, Askerden Arındırılmış Bölge'deki (DMZ) Kore Savaşı kalıntılarını çıkarmak için bağımsız kazı çalışması başlattı.

Yonhap ajansının haberine göre Güney Kore Savunma Bakanlığı, Kuzey Kore'nin, daha önce mutabık kalındığı üzere iki ülke sınırındaki DMZ'deki Kore Savaşı kalıntılarını çıkarmak için ortak çalışma başlatılmasına yönelik çağrıya yanıt vermemesi üzerine ülkenin bağımsız bir kazı başlattığını duyurdu.

Bakanlık Sözcü Vekili Roh Jae-cheon, basına yaptığı açıklamada, "Bugünden itibaren ordumuz Koreler arası kazı hazırlığı için askeri sınır hattının güneyinde ilave mayın temizleme operasyonları ve temel kazı çalışmaları yürütecek." dedi.

Roh, Kuzey Kore'nin, Güney Kore'nin talebini kabul etmesi halinde derhal ortak bir kazı çalışmasına geçmeye hazır olmak için hazırlık yaptıklarını dile getirdi.

Seul'ün, kendi kazı personelinin listesini 6 Mart'ta Kuzey Kore'ye gönderdiği ancak Pyongyang yönetiminden henüz bir yanıt gelmediği kaydedildi.

Seul ve Pyongyang, geçen yıl, iki ülke arasındaki gerginliği azaltma ve güveni artırma amaçlı imzaladığı karşılıklı askeri anlaşma sırasında 1950-1953 yıllarındaki Kore Savaşı kalıntılarını çıkarmak üzere ortak bir proje yürütmeyi planlamıştı.

Ancak Pyongyang, Seul’ün, kazıya ortak başlama yönündeki isteğini henüz kabul etmedi.

Güney Kore Savunma Bakanlığı Kasım 2018'de, sınırdaki 3 kilometrelik asfaltsız yolun Kore Savaşı kalıntıları için yapılacak ortak kazı çalışmaları projesini desteklemek amacıyla birleştirildiğini duyurmuştu.

Güney Kore ve Kuzey Kore, geçen yıl ekim ayında DMZ'de kara mayınlarını temizlemeye başlamıştı. İki Kore, 20 günlük mayın temizlemeyi tamamlamıştı.

PARTNEREvsiz kalan ünlü yıldız yarı çıplak kamp yaparken yakalandı!Evsiz kalan ünlü yıldız yarı çıplak kamp yaparken yakalandı!
Ardahan'da CHP, 25 yıl sonra yeniden kazandıArdahan'da CHP, 25 yıl sonra yeniden kazandı
YSK Başkanı Güven: "Şu anda Ekrem İmamoğlu önde"YSK Başkanı Güven: "Şu anda Ekrem İmamoğlu önde"
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Güney Kore

En Çok Okunan Haberler

AK Parti ve CHP'den kafa karıştıran açıklamalar!

AK Parti ve CHP'den kafa karıştıran açıklamalar!

İYİ Parti bile destek vermişti! MHP o ili son anda kaybetti!

İYİ Parti bile destek vermişti! MHP o ili son anda kaybetti!

Dolarda hareketli dakikalar

Dolarda hareketli dakikalar

Athena Gökhan'dan Maçoğlu paylaşımı!

Athena Gökhan'dan Maçoğlu paylaşımı!

YSK'nin verilerine göre İmamoğlu önde!

YSK'nin verilerine göre İmamoğlu önde!

Asılan afişler ortalığı karıştırdı! İmamoğlu'ndan çağrı!

Asılan afişler ortalığı karıştırdı! İmamoğlu'ndan çağrı!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

İYİ Parti bile destek vermişti! MHP o ili son anda kaybetti!

İYİ Parti bile destek vermişti! MHP o ili son anda kaybetti!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Adana'da sandık kavgası! Polis havaya ateş açtı

Adana'da sandık kavgası! Polis havaya ateş açtı

Denizli ve Erzincan'da şiddetli deprem

Denizli ve Erzincan'da şiddetli deprem

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Irak'ın kuzeyine hava harekatı: Hedefler imha edildi

Irak'ın kuzeyine hava harekatı: Hedefler imha edildi

Çığın kapattığı Hakkari-Şırnak kara yolu ulaşıma açıldı

Hakkari-Şırnak kara yolu ulaşıma açıldı

Günlük burç yorumları 1 Nisan Pazartesi - Nisan ayı burç yorumları

Nisan ayında burçlar!

Yozgat’ta muhtarlık kavgası: 1 ölü, 2 yaralı

Yozgat’ta muhtarlık kavgası! Ölü ve yaralılar var

‘Tosuncuk’ köyüne yaptırdığı evinde bir kez kalabilmiş

‘Tosuncuk’ köyüne yaptırdığı evinde bir kez kalabilmiş

Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 1 ölü, 11 yaralı

Minibüs devrildi! Ölü ve yaralılar var...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.