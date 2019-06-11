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Güney Kore şirketinden Özbekistan’daki okullara bilgisayar

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.06.2019 22:43 | Son Güncelleme

Korea Telecom şirketi Özbekistan’daki 2 bin 766 okulda bilgisayar derslikleri oluşturacak

Güney Kore şirketi Korea Telecom'un, Özbekistan’daki 2 bin 766 okulda bilgisayar derslikleri kuracağı bildirildi.

Özbekistan Halk Eğitimi Bakanlığından yapılan açıklamada, bakanlığın açtığı ihaleyi kazanan Korea Telecom ile anlaşma imzalandığı belirtildi.

Açıklamada, söz konusu şirketin 2019-2021 yıllarında ülkedeki ilk ve orta dereceli 2 bin 766 okulda 2 bin 859 bilgisayar dersliği kuracağı, projenin finansmanının Güney Kore Eximbank’tan alınacak 33 milyon dolarlık kredi ile sağlanacağı kaydedildi.

Bakanlık verilerine göre, ülke genelinde 9 bin 700 okul bulunuyor.

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Güney Kore Özbekistan

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