Güney Kore tartışmalı Kovid-19 kararını durdurdu

Koronavirüs ile mücadele kapsamında ülkedeki tüm yabancı çalışanların Kovid-19 testinden geçmesi zorunlu hale getiren Güney Kore çark etti.

Seul yönetimi son günlerde yüksek sesle ifade edilen ırkçılık-ayrımcılık tepkileri nedeniyle geri adım attı.

Geçtiğimiz günlerde başkent Seul'da zorunlu test için merkezlere başvuran yabancılar uzun kuyrukların oluşmasına neden olmuştu.

Karar Güney Kore Sağlık Bakanlığı'nın pandemi ile mücadeleden sorumlu merkezi tarafından uyarılması üzerine alındı.

Söz konusu uyarı büyükelçilikler, ticaret odaları ve insan hakları örgütlerinin tepkisinin ardından geldi.

İktidar partisi milletvekili Lee Sang-min "Bu bizi tüm dünyaya rezil eden bir insan hakları ihlalidir" dedi.

Ancak başkentin bu zorunluluğu kaldırmasına rağmen, komşusu Gyeonggi'de tüm yabancı çalışanlara test zorunluluğu yürürlükten kalkmadı.

Gelen tepkiler üzerine Gyeonggi'de sadece yabancıların işe alınması için negatif test sonucu zorunluluğundan vazgeçildi.

