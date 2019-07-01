Güney Kore, Trump-Kim görüşmesinin sonuçlarıyla ilgili bilgilendirildi

ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un arasında, Kuzey ve Güney Kore arasında bulunan "silahsızlandırılmış bölge"de dün düzenlenen görüşmenin sonuçlarıyla ilgili ABD'nin Güney Kore'ye ayrıntılı bilgi verdiği bildirildi.

Yonhap ajansının haberine göre, Güney Kore Devlet Başkanlığından bir yetkili, ABD'nin, Güney Kore’yi, Trump ile Kim arasında hafta sonu yapılan görüşmenin sonucuna ilişkin "önemli" konular hakkında detaylı olarak bilgilendirdiğini belirtti.

Birebir görüşme sonrası Trump'ın, Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ile arabasına doğru yürüdüğünü ifade eden yetkili, Trump'ın, Moon'a görüşmeye ilişkin bilgi verdiğine dikkati çekerek, "iki lider arasındaki konuşmada önemli içeriklere yer verildiğini" kaydetti.

Yetkili, "Dün öğleden sonra da ABD tarafından detaylı bir brifing aldık." ifadesini kullandı.

ABD ve Kuzey Kore lideri arasındaki görüşmeye ilişkin Güney Kore Dışişleri Bakanı Kang Kyung-wha'nın bilgilendirildiğini kaydeden yetkili, bilgilendirmeyi yapanın kim olduğuna, nasıl iletişim kurduklarına ve bu bilgilendirmenin içeriğine ilişkin bilgi paylaşmadı.