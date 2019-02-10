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Güney Kore Ülkedeki Amerika Askerleri İçin Daha Çok Ödeme Yapacak

10.02.2019 12:14 | Son Güncelleme

Yetkililer Pazar günü Kuzey Kore’nin Amerika’daki askeri varlığına daha fazla mali katkı sağlamasına yönelik kısa süreli bir anlaşma imzaladılar.

Güney Kore Ülkedeki Amerika Askerleri İçin Daha Çok Ödeme Yapacak

Yetkililer Pazar günü Kuzey Kore’nin Amerika’daki askeri varlığına daha fazla mali katkı sağlamasına yönelik kısa süreli bir anlaşma imzaladılar. Bir önceki anlaşma Başkan Donald Trump’ın Kuzey Kore’nin daha fazla ödeme yapmasını istemesi nedeniyle sona erdirilmişti.

Yeni anlaşmanın Güney Kore parlamentosu tarafından da onaylanmasının ardından Amerika’ya yapılan ödeme 1.03 trilyon dolara yükseltilecek.

Daha önce yapılan anlaşmalar 5 yıl süre olurken bu defa imzalanan anlaşma 1 yıl için geçerli olacak.

Güney Kore Dışişleri Bakanı Kang Kyung-wha gazetecilere yaptığı açıklamada, “Uzun bir süreç oldu ama sonunda son derece başarılı bir ilerleme sağlandı” ifadelerini kullandı.

Amerika Dışişleri Bakanlığı Güvenlik Müzakereleri ve Anlaşmalara Üst Düzey Danışmanı Timothy Betts ve Güney Kore Dışişleri Bakanı Kang, gazetecilere yaptıkları ortak açıklamada da rakamın çok büyük olmadığını ancak Güney Kore’nin müttefik olarak katkısını göstermesi bakımından önemli olduğunu belirttiler.

Betts, “Amerika hükümeti Güney Kore’nin müttefikliğimiz ve bölgenin barışı ve istikrarı için katkılarını görüyor” şeklinde konuştu.

Amerika’nın 1950-53 yıllarındaki Kore Savaşı’ndan bu yana Güney Kore’de konuşlu 28.500 askeri bulunuyor.

Söz konusu anlaşma, Başkan Trump’ın Güney Kore’nin mali katkısını arttırması çağrısı yapmasının ardından geçen Mart ayından bu yana yapılan 10 görüşmenin ardından sonuçlandı.

Güney Kore yönetimi en az üç yıl süreyle katkı payını 1 trilyon dolarda tutmak istediğini belirtmişti.

Güney Kore hükümetinden üst düzey bir yetkili geçen ay yaptığı açıklamada, Amerika’nın 1.4 trilyon dolar talep etmesi üzerine görüşmelerin kiltlendiğini söylemiş ve bu rakamı kabul edilemez olarak nitelemişti.

Ancak Kuzey Kore ile Amerika arasında yapılacak zirve öncesinde tarafların bir şekilde uzlaşı sağladıklarına dikkat çekiliyor.

Anlaşma olmaması halinde Trump’ın Suriye’de olduğu gibi Güney Kore’den de asker çekmesi durumunu ortaya çıkarmasından bahsediliyordu. Ancak varılan anlaşmanın ardından Amerika’nın Güney Kore’deki asker sayısında değişikliğe gitmeyeceği belirtiliyor.

Haziran ayında Kuzey Kore lideriyle yaptığı görüşmenin ardından Amerika Başkanı Donald Trump, maliyetinin yüksek olduğu ve çoğunun Amerika tarafından karşılandığı gerekçesiyle, Güney Kore’yle askeri tatbikatı iptal ettiğini söylemişti.

Her ne kadar büyük tatbikatlar askıya alınmış olsa da daha küçük kapsamlı olanlar devam ediyor.

Amerika Ordusu’na teknik ve diğer hizmetleri sunan 8700 Güney Koreli çalışanın masrafları ve maaşları Güney Kore’nin sağladığı mali katkının yüzde 70’iyle karşılanıyor.

Ordudan yapılan açıklamada eğer anlaşma sağlanmazsa Koreli çalışanların sözleşmelerinin Nisan ortası itibariyle yenilenemeyeceğini duyurmuştu.

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