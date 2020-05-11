Güney Kore vakalarında yeniden artış

Yonhap ajansının haberine göre, ülkede son 24 saatte 35 yeni Kovid-19 vakasına rastlanırken, toplam vaka sayısı 10 bin 909'a yükseldi.

Bu, 9 Nisan'dan beri ülkede görülen en yüksek günlük vaka artışı oldu.

Güney Kore'de bugüne kadar Kovid-19'dan toplam 256 kişi hayatını kaybederken, 9 bin 632 kişi iyileşti.

Sağlık yetkilileri, Kovid-19 testi geçen hafta pozitif çıkan 29 yaşındaki bir kişinin, ay başında başkent Seul'un Itaewon bölgesinde gittiği gece kulüpleri ve barlarla bağlantılı vaka sayısının 79'a yükseldiğini açıkladı.

Yetkililer, 24 Nisan-6 Mayıs tarihleri arasında Itaewon'daki gece kulüplerine giden kişilerden, herhangi bir semptom göstermeseler dahi diğer kişilerle temastan kaçınmaları ve en yakın merkezde Kovid-19 testi yaptırmaları çağrısında bulundu.

Ülkede son 24 saatte görülen vakalardan 6'sının yurt dışı kaynaklı, 29'nun ise bu eğlence mekanlarına giden kişilerle bağlantılı olduğu kaydedildi.

Başkent Seul'de, ay başında 5 gece kulübü ile bara giden ve Kovid-19 testi çarşamba günü pozitif çıkan söz konusu kişiyle bağlantılı vaka sayılarının artması üzerine cumartesi günü kulüp ve bar gibi eğlence mekanlarının kapatılmasına karar verilmişti.