Güney Kore ve ABD’li bakanlardan kritik telefon görüşmesi

Güney Kore Dışişleri Bakanı Kang Kyung-wha, ülkesinin Japonya ile yenilememe kararı aldığı istihbarat paylaşım anlaşması ile ilgili ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Japonya ile Güney Kore arasında 2016 yılında imzalanmasından bu yana her yıl yenilenen ancak Güney Kore’nin bu sene yenilememe kararı aldığı Askeri Bilgilerin Genel Güvenliği Anlaşması’nın (GSOMIA) süresinin dolmasına saatler kala, kritik bir telefon görüşmesi gerçekleştirildi. Güney Kore Dışişleri Başkanlığı, Bakan Kang Kyung-wha’nın Seul ve Tokyo arasındaki istihbarat paylaşım anlaşmasını görüşmek üzere perşembe günü ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile telefonda görüştüğünü açıkladı. Güney Kore’nin anlaşmayı yenilememeye dair kararı ile birlikte süresi yarın dolacak olan GSOMIA ile ilgili görüşme, Güney Kore’nin Perşembe günkü Ulusal Güvenlik Konseyi toplantısının ardından gerçekleşti.

Güney Kore medyası, hükümetin anlaşmayı yenilememe kararından geri dönmesi için bir neden bulmanın zor olduğunu belirtti. Karara dair bir sürpriz ihtimalinin halen var olduğu kaydedilirken anlaşmanın sona erme ihtimalinin ise daha yüksel olduğu belirtiliyor.