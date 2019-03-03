Güney Kore ve Amerika Geniş Çaplı Tatbikatlara Son Veriyor

Güney Kore ve Amerika geniş çaplı bahar dönemi tatbikatlarını sona erdiriyor. Bunun yerine daha küçük çapta tatbikatlar gerçekleştirilecek. Kararın amacının Kuzey Kore’yle yaşanan nükleer krizin diplomasi yoluyla çözülmesi için destek olduğu kaydediliyor.

Amerika ve Güney Kore tarafından açıklanan söz konusu karar Amerika Başkanı Donald Trump’ın ortak tatbikatların masraflarından şikayetçi olmasının ardından Pazar günü geldi.

Kuzey Kore bu tatbikatları işgal provası olarak niteliyor ve tepki gösteriyordu. Ancak bazı uzmanlar bunun müttefiklerin askeri hazırlığını zayıflatacağını belirtiyor.

Savunma Bakanlığı Pentagon’dan yapılan açıklamada, Amerikalı ve Güney Koreli savunma bakanlarının Key Resolve ve Foal Eagle adlı tatbikatların yapılmamasını kararlaştırdıkları kaydedildi.

Bununla birlikte küçük çapta yeni bir tatbikatın haftanın ilk günü başlayacağı 12 Mart’ta sona ereceği, tatbikata iki ülke askerlerinin katılacağı da kaydedildi.

Amerikalı yetkililere göre bu tatbikata binlerce asker yerine daha küçük birimler katılacak, simülasyonlar gerçekleştirilecek.