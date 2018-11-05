HABER

Güney Kore ve Kuzey Kore'den batı sınırında ortak çalışma

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.11.2018 22:30 | Son Güncelleme

Güney Kore ve Kuzey Kore'den batı sınırında ortak çalışma

Güney Kore ve Kuzey Kore, batı sınırındaki Han ve Imjin nehirlerinin ağzının ortak kullanımı için saha çalışması başlattı.

Yonhap ajansının haberine göre, Güney Kore Savunma Bakanlığı, iki Kore'nin, sivillerin erişiminin askeri gerginlik nedeniyle kısıtlandığı Han ve Imjin nehirlerinin ağızlarının ortak kullanımı için batı sınırında çalışma başlattığını açıkladı.

İki ülke ordusu arasında eylül ayında varılan mutabakat çerçevesinde, nehir ağızlarının güvenliğini askeri olarak garanti altına almak için yürütülecek ortak çalışmanın yıl sonuna kadar süreceği böylece turizm, ekolojik koruma ve inşaat agregalarının toplanması için kullanılabileceği belirtildi.

Albay Yoon Chang-hwi, basına yaptığı açıklamada, "1953'te ateşkes anlaşmasının imzalanmasından bu yana 65 yıl boyunca engellenen su yolunun barışçıl kullanımının önünü açmayı amaçlayan bu araştırmayla iyi sonuçlar alabileceğimizi umuyoruz." dedi.

Araştırma ekibi, askeri ve denizcilik yetkilileri ve sivil uzmanları dahil olmak üzere her iki ülkeden 10'ar kişiden oluşuyor.

Araştırma tamamlandıktan sonra, ekip gelecek yıl ocak ayına kadar savunma bakanlığına bir navigasyon haritası sunacak.

PARTNERUçağın düşüşü anbean görüntülendiUçağın düşüşü anbean görüntülendi
Beykoz'da bir villaya uyuşturucu baskını (1)Beykoz'da bir villaya uyuşturucu baskını (1)
Almanya'da görevden alınan istihbarat başkanının emekliliği istendiAlmanya'da görevden alınan istihbarat başkanının emekliliği istendi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Han ve Imjin nehirleri nehir ağızları

En Çok Okunan Haberler

Sıla'yı darp eden Ahmet Kural ifade verdi! İşte ilk açıklama

Sıla'yı darp eden Ahmet Kural ifade verdi! İşte ilk açıklama

'4 yaşındaki kız çocuğu, yoğun bakımdayken toplu tecavüze uğradı'

'4 yaşındaki kız çocuğu, yoğun bakımdayken toplu tecavüze uğradı'

Adana'da sokak ortasında çatışma: 1 ölü, 4 yaralı

Adana'da sokak ortasında çatışma: 1 ölü, 4 yaralı

İçişleri Bakanının sevgilisi, bakanla yatak fotoğrafı yayınladı

İçişleri Bakanının sevgilisi, bakanla yatak fotoğrafı yayınladı

Pınar Altuğ paylaşımına gelen yorumlara yanıt verdi

Pınar Altuğ paylaşımına gelen yorumlara yanıt verdi

ABD, İran'a yaptırımların detaylarını açıkladı!

ABD, İran'a yaptırımların detaylarını açıkladı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Yeni kurulan üniversitelere kadro

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Yeni kurulan üniversitelere kadro

Kaçak uzman çavuş paniği! Her yerde aranıyor

Kaçak uzman çavuş paniği! Her yerde aranıyor

Mahkemeden Figen Yüksekdağ kararı!

Mahkemeden Figen Yüksekdağ kararı!

Çanakkale’nin Çan İlçesindeki termik santralde patlama: Ölü ve yaralı var

Çanakkale’nin Çan İlçesindeki termik santralde patlama: Ölü ve yaralı var

11 ilde DEAŞ operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

11 ilde DEAŞ operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

Bedelli askerlik çıktı ama tartışmalar bitmiyor! Yine gündemde

Bedelli askerlik çıktı ama tartışmalar bitmiyor! Yine gündemde

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.