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Güney Kore Vuhan'daki vatandaşlarını uçakla tahliye ediyor

SAĞLIK HABERLERİ  | 31.01.2020 11:55 | Son Güncelleme

Ülkeye getirilen 368 kişiden 18'i hastaneye kaldırılırken diğerleri iki ayrı kentte kurulan merkezlerde karantina altına alındı - Bugün yaklaşık 350 Güney Kore vatandaşının daha getirilmesi için Vuhan'a ikinci uçak seferinin yapılması planlanıyor

Güney Kore, yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgınının ortaya çıktığı Çin'in Vuhan kentindeki vatandaşlarının bir bölümünü uçakla tahliye etti.

Güney Kore haber ajansı Yonhap'ta yer alan habere göre, Seul'deki Incheon Uluslararası Havalimanı'ndan Kore Hava Yollarına ait Boeing 747 tipi uçak Vuhan'da aldığı 368 yolcuyla ülkeye döndü.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkeye bu uçakla 369 kişinin getirilmesinin planlandığı ancak sağlık taramasında yüksek ateş belirtisi gösteren bir kişinin yolcu listesinden çıkarıldığı belirtildi.

- Yolcular karantina altına alındı

Açıklamada, Gimpo Havalimanı'na getirilen yolculardan 18'inin iner inmez hastaneye sevk edildiği, diğerlerinin ise başkent Seul'ün güneyindeki Asan ve Jincheon kentlerinde kurulan iki merkezde karantina altına alındığı kaydedildi.

- 5 yeni vaka daha ortaya çıktı

Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, aralarında Çin'in Vuhan kentini ziyaret eden 28 yaşındaki Güney Koreli bir erkek ve 62 yaşındaki Güney Koreli bir kadının olduğu 5 kişide daha yeni tip koronavirüs görüldüğünü bildirdi. Söz konusu 2 hastanın 23 Ocak'ta Çin'in Çingdao Limanı üzerinden gemiyle ülkeye döndüğü kaydedildi.

Merkez, koronavirüsün tespit edildiği ve halen kontrolleri süren 3 hastanın kimlik bilgilerini ise açıklamadı.

Yeni doğrulanan vakalarla ülkede koronavirüsün bulaştığı kişi sayısı 11'e çıktı.

- Tahliye için ikinci sefer yapılacak

Öte yandan, bugün akşam Vuhan'dan yaklaşık 350 Güney Kore vatandaşını daha getirmek üzere ikinci bir uçak seferi yapılması planlanıyor.

- Yeni tip koronavirüs salgını

Virüs, ilk olarak Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık 2019'da tespit edilmişti. Vuhan Belediyesi Sağlık Komisyonu, 31 Aralık 2019'da kentteki Huanan Deniz Ürünleri Pazarı ile teması bulunan 27 kişide daha "gizemli" hastalığın görüldüğünü açıklamış ve pazarı kapatmıştı.

Virüs, Çin ana karası dışında Hong Kong ve Makao özel idari bölgeleri ile Tayvan'da görülürken, bölge ülkeleri Tayland, Güney Kore, Japonya, Singapur, Malezya, Filipinler, Vietnam, Kamboçya ve Sri Lanka da ülkelerinde virüsü taşıyan kişilerin olduğunu doğrulamıştı.

Ortaya çıktığı yerden dolayı "Vuhan virüsü" diye de adlandırılan yeni tip koronavirüs, çoğunlukla Çin'den bu ülkelere giden kişiler yoluyla Nepal, Fransa, Almanya, İtalya, Kanada, ABD, Avustralya, Birleşik Arap Emirlikleri ve Finlandiya'ya sıçramıştı.

Bu sabah itibarıyla Çin'de etkili yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle can kaybı 213'e, virüs bulaşan kişi sayısı 9 bin 692'ye yükseldi.

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Anahtar Kelimeler:
çin Güney Kore Vuhan yeni tip koronavirüs (2019-nCoV)

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