Güney Kore yoğun bakım servislerinde yalnızca 42 yatak boş

New York Times'ın (NYT) haberine göre Asya ülkesinde yetkililer enfeksiyon sayısındaki patlamanın ardından yoğun bakım servisleri için daha fazla yatak sağlamak adına çaba harcıyor.

Vakaların kontrol altına alınamaması ve hastanelerdeki yükün hafifletilmemesi halinde Güney Kore'nin pandemide ilk kez 3. Aşama kısıtlamalara gitme ihtimali ortaya çıkarken, ülke genelindeki yoğun bakım servislerinde yalnızca 42 yatağın boş kaldığı belirtiliyor.

Ülke nüfusunun neredeyse yarısına ev sahipliği yapan başkent Seul'de tablonun çok daha kritik olduğu ve şehirdeki hastanelerde acil vakalara hizmet edebilecek sadece 6 yatak kaldığı ifade ediliyor.

Yılın büyük kısmında dünyanın geri kalanı için model olarak gösterilen ülkede son günlerde sessiz bir korkunun hakim olduğu gündeme geliyor: Seul sokakları gün geçtikçe daha da boşalıyor. Süpermarketler hazır noodle ve yemek setlerine talebin hızla arttığını bildiriyor. Restoran sahipleri, yemek yiyen müşterileri için kapılarını kapatmak zorunda kalmaktan ve yalnızca paket servis siparişi almaktan endişe duyuyor.