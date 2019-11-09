HABER

Güney Kore'de "2. Ulusal Türkçe Konuşma Yarışması"

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.11.2019 11:11 | Son Güncelleme

Seul Yunus Emre Enstitüsü ve Hankuk Üniversitesi iş birliğiyle gerçekleştirilen yarışmada dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi

SEUL (AA) - Güney Kore'nin başkenti Seul'de, Yunus Emre Enstitüsü ve Hankuk Üniversitesi iş birliğiyle, "2. Ulusal Türkçe Konuşma Yarışması" düzenlendi.

Seul Yunus Emre Enstitüsünden yapılan açıklamaya göre, Türk Hava Yolları (THY) ve Türkiye'nin Seul Büyükelçiliğinin katkılarıyla üniversitede düzenlenen yarışmaya, Türkiye'nin Seul Büyükelçisi Ersin Erçin, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Doç. Dr. Salim Atay, Hankuk ve Busan üniversitelerinden öğrenciler katıldı.

Yarışmada jüri üyeliği de yapan Büyükelçi Erçin, konuşmasında, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Suriye Milli Ordusu ile Suriye'nin kuzeyinde yürütülen Barış Pınarı Harekatına ilişkin soruları yanıtladı.

Erçin, "Türkiye kendi sınırlarını korumak amacıyla meşru müdafaa hakkını kullanarak bu operasyonu yapmıştır. Ülkemizin teröre karşı güçlü duruşu tüm kararlılığımızla devam edecektir." dedi.

Doç. Dr. Atay da yaklaşık 700 yıl önce yaşamış olan Yunus Emre'nin şiirindeki, "Gelin tanış olalım, işi kolay kılalım." düsturuyla faaliyetlerini sürdüren Yunus Emre Enstitüsünün vesilesiyle Koreli dostlarla bir arada bulunmaktan duyduğu memnuniyeti belirtti.

Atay, "Önümüzdeki seneden itibaren Seul Yunus Emre Enstitüsü desteğiyle Güney Koreli gençlerin arasından seçilen 2 kişi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde stajyer olarak göreve başlayacak." diye konuştu.

Programda konuşmaların ardından Bursa'dan kılıç-kalkan, Kars'tan da Kafkas yöresi halk oyunları ekibi gösteri sundu.

Daha sonra yarışmaya katılan, Güney Kore'de Türkçe öğrenen öğrenciler dil becerilerini sergiledi.

Türkçe konuşma yarışmasında "temel" ve "yüksek" düzeyde dereceye giren öğrencilere çeşitli ödüller verildi.

Türkiye'de bir benzeri daha yok! Gören hayran kalıyor Türkiye'de bir benzeri daha yok! Gören hayran kalıyor
Yedi Cücelerin ’uykucusu’ hayata gözlerini yumduYedi Cücelerin ’uykucusu’ hayata gözlerini yumdu
Açıkta satılan kekikler için ‘ceset’ benzetmesiAçıkta satılan kekikler için ‘ceset’ benzetmesi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Güney Kore Türkçe Yarışması Yunus Emre Enstitüsü

En Çok Okunan Haberler

Irak'ta ABD askeri üssüne füze saldırısı!

Irak'ta ABD askeri üssüne füze saldırısı!

'Kız meselesi' kavgası kanlı bitti!

'Kız meselesi' kavgası kanlı bitti!

Mucize Doktor'un Tanju'su bakın kiminle evli! Eşi de ünlü çıktı

Mucize Doktor'un Tanju'su bakın kiminle evli! Eşi de ünlü çıktı

1 liraya devredilen KARDEMİR, ülkenin en büyük kuruluşlarından oldu

1 liraya devredilen KARDEMİR, ülkenin en büyük kuruluşlarından oldu

Antalya'da 4 kişilik aile ölü bulundu! Siyanür şüphesi

Antalya'da 4 kişilik aile ölü bulundu! Siyanür şüphesi

İstanbul'da hareketli sabah! Çok sayıda gözaltı

İstanbul'da hareketli sabah! Çok sayıda gözaltı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Kompresör ile makatına hava bastılar, vücudu balon gibi şişti

Kompresör ile makatına hava bastılar, vücudu balon gibi şişti

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

İBB'den proje iptali! İmamoğlu duyurdu

İBB'den proje iptali! İmamoğlu duyurdu

Artık kesinleşti! Erdoğan tüm suçlarını affetti!

Artık kesinleşti! Erdoğan tüm suçlarını affetti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bolu'yu ayağa kaldıran kedi ölümlerinin sebebi belli oldu!

Bolu'yu ayağa kaldıran kedi ölümlerinin sebebi belli oldu!

Arkadaşı sobaya tiner dökünce bu hale geldi! 'Her yer alevlerle kaplandı'

Dehşeti yaşadı! 'Her yer alevlerle kaplandı'

Çanakkale Ayvacık'ta 205 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale'de 205 kaçak göçmen yakalandı

Denizli’de uyuşturucu operasyonu! Dernekleri basılınca bu defa vakıf kurdular

Dernekleri basılınca bu defa vakıf kurdular

Siyanür nedir, siyanür zehirlenmesi nasıl olur, etkileri nelerdir? Neden siyanür içerek intihar ediyorlar?

Siyanür nedir, siyanür zehirlenmesi nasıl olur?

Son dakika... İstanbul'da uyuşturucu operasyonu! Çok sayıda gözaltı

İstanbul'da hareketli sabah! Çok sayıda gözaltı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.