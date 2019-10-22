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Güney Kore'de ABD Büyükelçiliği konutuna zorla giren öğrencilere tutuklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.10.2019 12:26 | Son Güncelleme

Güney Kore'de ABD Büyükelçiliği konutuna zorla giren öğrencilere tutuklama

SEUL (AA) - Güney Kore'de, ABD'nin Seul Büyükelçiliği konutuna giren 4 üniversite öğrencisi tutuklandı.

Seul Merkez Bölge Mahkemesi'nden yapılan açıklamada, geçen hafta cuma günü, başkent Seul'deki ABD Büyükelçisi Harry Harris'in konutuna girdikten sonra gözaltına alınan 19 üniversite öğrencisinden 4'ünün tutuklandığı belirtildi.

Savcılık, gözaltına alınan öğrencilerden 7'sinin tutuklanmasını talep etti. Yargıçlar, 4 öğrencinin tutuklanma talebini kaçabilecekleri ya da kanıtları yok edebilecekleri gerekçesiyle kabul ederken, 3'ünün tutuklanma talebi olayda rollerinin az olduğu ve soruşturmada iş birliği yaptıkları gerekçesiyle reddetti.

Öğrencilerin mensubu olduğu solcu grup tarafından tutuklamalardan sonra yapılan açıklamada, ABD'nin savunma harcamaları konusunda aşırı taleplerde bulunarak Güney Kore'nin egemenliğini ihlal ettiği kaydedildi.

Açıklamada, "Dört üniversite öğrencisi tutuklanmış olsa da vazgeçmeyeceğiz ve daha şiddetli bir mücadele ortaya koyacağız." ifadesine yer verildi.

Cuma günü öğleden sonra, 17 öğrenci 2 çelik merdiven kullanarak ABD Seul Büyükelçiliği konutunun duvarını aşarak konuta girmiş ve görevliler tarafından zorla çıkarılmadan önce Amerika karşıtı sloganlar atmışlardı.

Polis, 17 öğrencinin yanı sıra dışarıda bekleyen 2 öğrenciyi olmak üzere 19 öğrenciyi gözaltına almıştı.

Protesto sırasında Büyükelçi Harris, Devlet Başkanı Moon Jae-in'in ev sahipliğindeki bir resepsiyonda bulunuyordu.

Güney Kore yasalarına göre, diplomatik bir misyonda yasaklı protesto düzenlemek, bir yıla kadar hapis ya da 1 milyon won (yaklaşık 4 bin 974 Türk lirası) para cezası gerektiriyor.

Bazı Güney Koreliler, ülkedeki 28 binden fazla ABD askerinin varlığını, Güney ve Kuzey'in yeniden birleşmesinin önünde bir engel olarak görüyor.

Washington ve Seul, Güney Kore'deki ABD askeri varlığının masraflarını karşılama konusunda masaya oturmaya hazırlanıyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Seul'ün masraflara daha fazla katkıda bulunmasını istemesi üzerine, şubat ayında yapılan anlaşmada, Güney Kore, bu yıl için 880 milyon dolar katkıda bulunmayı kabul etmişti. Bu miktar geçen yıldan yüzde 8,2 daha yüksekti.

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