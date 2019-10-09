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Güney Kore'de "Adalet Bakanı Ço'nun istifası" talebiyle protesto

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2019 15:24 | Son Güncelleme

Güney Kore'de "Adalet Bakanı Ço'nun istifası" talebiyle protesto

SEUL (AA) - Güney Kore'de binlerce kişi, ailesinin adı yolsuzluk iddialarına karışan Adalet Bakanı Ço Kuk'un istifası talebiyle protesto düzenledi.

Başkent Seul'de binlerce kişi, savcılığın ailesi hakkındaki "finansal suç ve akademik alanda ayrımcılık" iddialarıyla ilgili soruşturma yürüttüğü Adalet Bakanı Ço'nun görevden alınması talebiyle Devlet Başkanlığı Sarayı'nın yakınlarında toplandı.

Güney Kore bayrakları ve Ço karşıtı dövizler taşıyan göstericiler, hükümete yönelik tepkilerini dile getirdi.

Aktivist Shin Hye-sik, meydanda kurulu sahneden kalabalığa, "Ülkeyi ikiye bölen hükümete karşı mücadele etmeli ve intikam almalıyız." şeklinde seslendi.

Protestonun organizatörlerinden Chun Gwang-hun, iktidardaki liberalleri Ço'yu savunmak için destekçilerini seferber etmekle suçladı ve Devlet Başkanı Moon Jae-in'i istifaya çağırdı.

Muhalefetteki Kore Özgürlük Partisinin (LKP) Genel Başkanı Hwang Kyo-ahn'ın, partinin önde gelen isimleriyle protestoya katıldığı ancak konuşma yapmadığı belirtildi.

Polis, bugünkü protestoya katılanların sayısına ilişkin henüz açıklama yapmazken, gösteriye on binlerce kişinin katıldığı tahmin ediliyor.

Seul, haftalardır, Ço'ya destek veren hükümet yanlısı göstericiler ile Ço'nun istifasını isteyen hükümet karşıtı göstericilerin eylemlerine sahne oluyor.

Söz konusu iddiaları reddeden Ço, ülkenin adalet sistemini iyileştirme planlarını ilerletme sözü veriyor.

- Ço, Adalet Bakanlığına geçen ay atanmıştı

Moon, ailesi hakkındaki savcılık soruşturmasına rağmen 9 Eylül'de Ço'yu Adalet Bakanlığına atamıştı.

Ço Kuk'un, geçen ay başında Adalet Bakanlığına adaylık süreci sırasında düzenlediği basın toplantısı 11 saat sürmüştü.

Ço, toplantıda, kızının üniversiteye kabulünde ayrıcalıklı davranıldığı ve ailesinin yatırımlarında usulsüzlük yapıldığı yönündeki iddialara yanıt vermişti.

- LKP Genel Başkanı Hwang saçını kazıtmıştı

Kore Özgürlük Partisinin (LKP) Genel Başkanı Hwang Kyo-ahn, geçen ay Adalet Bakanı Ço'ya istifa çağrısında bulunarak Seul'de Devlet Başkanlığı binası önünde bir diğer parti üyesine saçını kazıtmıştı.

Hwang, Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in'in, kamuoyunun, Ço'yu görevden alması yönündeki çağrısını duymazdan gelmemesi gerektiğini söylemişti.

LKP'nin kadın milletvekilleri ve bağımsız vekil Lee Un-ju, Adalet Bakanı olarak atanmasının ardından Ço'nun görevden alınması talebiyle saçlarını sıfıra vurdurmuştu.

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Adalet Bakanı Ço Kuk Güney Kore protesto

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