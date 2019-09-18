HABER

Güney Kore'de Afrika domuz vebası salgını

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.09.2019 09:18 | Son Güncelleme

Güney Kore'de Afrika domuz vebası nedeniyle binlerce domuz itlaf ediliyor

Güney Kore'de Paju kentinin ardından Kuzey Kore sınırındaki Yeoncheon bölgesinde bir çiftlikte de Afrika domuz vebası görülmesi üzerine alarma geçti.

Yonhap ajansının haberine göre, Güney Kore Tarım, Gıda ve Köyişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, dün bir çiftlikte en az 5 domuzun Afrika domuz vebası nedeniyle telef olduğunun tespit edildiği Paju kentinden yaklaşık 50 kilometre uzaklıktaki Yeoncheon bölgesindeki domuz çiftliğinde yeni vaka görüldüğü bildirildi.

Açıklamada dün Paju'daki çiftliklerde 4 bin 700 domuzun itlaf edildiği belirtilirken, karantina yetkilileri, Yeoncheon'da ve komşu bir çiftlikte 4 bin 700 domuzun itlaf edileceğini söyledi.

- Filipinler, Çin ve Vietnam'ın ardından Güney Kore de hastalıktan etkilendi

Afrika domuz vebasının, insanlar için zararsız ancak domuzlar için tedavisi olmayan ölümcül bir bulaşıcı hastalık olduğu ifade ediliyor.

Güney Kore; Filipinler, Çin ve Vietnam'dan sonra hastalıktan etkilenen son ülke oldu.

Vietnam'da şubat ve haziran arasında Afrika domuz vebasından etkilendiği düşünülen 1,7 milyon domuz itlaf edilmişti.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) martta yaptığı açıklamada, Vietnam'ın domuz vebası salgınını "ulusal acil durum" olarak ilan etmesi gerektiğini bildirmişti.

Dünyadaki domuz sayısının yarısına sahip Çin'de ise geçen yıl 20 eyalet ve 47 kentte görülen salgın nedeniyle 600 bin hayvanın itlaf edildiği kaydedilmişti.

Ormanda kaybolan turist bakın nerede bulundu!Ormanda kaybolan turist bakın nerede bulundu!
Kırgız Büyükelçi Ömüralıyev Giresun’da stres attıKırgız Büyükelçi Ömüralıyev Giresun’da stres attı
Adana'daki yasak bir kez daha uzatıldıAdana'daki yasak bir kez daha uzatıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Afrika domuz vebası Yeoncheon

En Çok Okunan Haberler

İddialı yarışmacı MasterChef'ten elendi!

İddialı yarışmacı MasterChef'ten elendi!

Gelen kötü kokular dehşeti ortaya çıkardı!

Gelen kötü kokular dehşeti ortaya çıkardı!

İsrail'de seçimlerde sürpriz!

İsrail'de seçimlerde sürpriz!

Beşiktaş'tan flaş karar! Kural hatası başvurusu geri çekildi

Beşiktaş'tan flaş karar! Kural hatası başvurusu geri çekildi

Ormanda kaybolan turist bakın nerede bulundu!

Ormanda kaybolan turist bakın nerede bulundu!

Usta ile operatörün kavgası feci bitti!

Usta ile operatörün kavgası feci bitti!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Bakan Soylu 'pejmürde ederiz' demişti! İlk kez buluştular

Bakan Soylu 'pejmürde ederiz' demişti! İlk kez buluştular

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Mübaşir rüşvet alırken suçüstü yakalandı

Mübaşir rüşvet alırken suçüstü yakalandı

'Şifalı' diye içiliyordu! Şaşkınlık yaşadılar

'Şifalı' diye içiliyordu! Şaşkınlık yaşadılar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Samanyolu TV eski çalışanlarına FETÖ operasyonu

Samanyolu TV eski çalışanlarına operasyon!

Adana'da kayyum eylemleri yasağı üçüncü kez uzatıldı

Adana'daki yasak bir kez daha uzatıldı

Kuzey Irak'a hava harekatı! Etkisiz hale getirildiler

Kuzey Irak'a hava harekatı! Etkisiz hale getirildiler

Günlük burç yorumları 18 Eylül Çarşamba - Ay, Boğa burcunda ilerliyor

Ay, Boğa burcunda ilerliyor

111 astsubay için FETÖ'den tutuklama kararı!

111 astsubay için FETÖ'den tutuklama kararı!

İstanbul’da DEAŞ operasyonu! Para sayma makinesi ele geçirildi

İstanbul’da DEAŞ operasyonu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.