Güney Kore'de ambulans helikopter düştü: 7 kişi kayıp

PEKİN (AA) - Güney Kore'nin doğu kıyısı açıklarında bir ambulans helikopterin düşmesi sonucu 7 kişi kayboldu.

Yonhap Ajansının haberine göre, ülkenin doğu kıyısı açıklarındaki Dokdo Adacıkları'ndan yaralı bir balıkçıyı alarak gece saatlerinde havalanan ambulans helikopter, adacıkların yakınlarında düştü.

Helikopterde yaralı balıkçı ve arkadaşı ile 5 kurtarma personelinin bulunduğu kaydedilirken, kazanın nedeni henüz belirlenemedi.

Kaza sonrası kurtarma çalışmaları başlatılarak, bölgeye çok sayıda kurtarma gemisi ve dalgıç ekipler sevk edildi.

Kurtarma operasyonu yetkililerinden Song Ho-seon, helikopterin kalkışından iki dakika sonra kaza yaptığını tahmin ettiklerini bildirdi.

Güney Kore Başbakanı Lee Nak-yon da ilgili hükümet birimlerine kurtarma çalışmalarına yönelik ellerinden gelen çabayı göstermeleri talimatını verdi.

Güney Kore tarafınan kontrol edilen Dokdo Adacıkları, Güney Kore ve Japonya arasıdaki tartışmalı deniz sularında yer alıyor.

