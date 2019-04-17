Güney Kore'de apartmanda yangın çıkaran kişi kaçanları bıçakladı

Güney Kore'de yaşadığı apartmanda yangın çıkaran kişinin, alevlerden kaçanlara bıçakla saldırması sonucu 5 kişi öldü, 13 kişi yaralandı.
Yonhap'ta yer alan habere göre, polis yetkilileri, ülkenin güneydoğusundaki Jinju kentinde bir kişinin yaşadığı apartmanda yangın çıkardıktan sonra kaçanlara bıçakla saldırdığını belirtti.
Yetkililer, 42 yaşındaki kişinin bıçaklı saldırısı sonucu apartman sakinlerinden aralarında 12 yaşında bir kız çocuğunun da bulunduğu 5 kişinin yaşamını yitirdiğini, 13'ünün yaralandığını kaydetti.
Yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu ifade edildi.
Polis tarafından yakalanan saldırganın psikolojik rahatsızlığının bulunduğu sanılıyor.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.
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