Güney Kore'de balıkçı teknesinde yangın: 1 ölü

Güney Kore'nin güneybatı sahili açıklarında bir balıkçı teknesinin alev alması sonucu bir kişi öldü.

Yonhap ajansının haberine göre, Sahil Güvenlik yetkilileri, Güney Jeolla bölgesi açıklarında, sabah saatlerinde 12 kişilik mürettebatı bulunan bir teknenin alev alması sonucu yabancı bir denizcinin hayatını kaybettiğini, bir diğerinin ise kaybolduğunu belirtti.

Yetkililer, kurtarma ekiplerinin, yangın çıkan teknede Vietnam vatandaşı olduğu sanılan bir denizcinin cesedini bulduğunu bildirdi.

Yangın sırasında tekneden denize atladığı sanılan Çinli bir denizciyi arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü kaydeden yetkililer, vücudunda yanıklar oluşan diğer bir Vietnamlı denizcinin ise hastaneye kaldırıldığını ifade etti.

Tekneyi saran alevler görevliler tarafından kontrol altına alınırken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

