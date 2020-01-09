Güney Kore'de binlerce kişi 'hayatın değerini anlamak için' kefenleriyle 10 dakika tabuta girdi

Güney Kore'de bir cenaze levazımat şirketinin 7 yıl önce başlattığı "canlı cenaze" terapi seanslarına şimdiye kadar 25 binden fazla kişinin katıldığı bildirildi.

Reuters ajansının haberine göre, seanslara katılanlar "hayatın değerini anlamak" için kefen giyerek 10 dakika süreyle tabutun içine giriyor.

Başkent Seul'de Hyowan Terapi Merkezi'nde düzenlenen seanslara ergenlik çağındaki çocuklar dahil her yaştan kişinin ilgi gösterdiği belirtiliyor.

Bu seanslara katılanlardan biri olan Choi Jin-kyu adlı üniversite öğrencisi, bu seanslardan sonra hayata farklı bir gözle bakmaya başladığını söyledi.

Toplumun giderek daha rekabetçi hale geldiğini söyleyen Choi, "Artık yanı başımızdaki insanları, bir arkadaş olarak değil yenmemiz gereken bir rakip olarak görüyoruz. Tabutun içine girince bunun anlamsız olduğunu görüyorsunuz" dedi.

'Dünyadan en iyi şekilde ayrılmanın yolu'

Cho Jae-hee adlı 75 yaşındaki bir kadın da tabutundan çıktıktan sonra "İyi bir hayat için ölüme hazırlıklı olmalıyız. Ölümün bilincine vardıktan sonra yeni bir yaklaşım benimsiyorsunuz. Bu seans bize dünyadan en iyi şekilde ayrılmanın yolunu gösteriyor" diye konuştu.