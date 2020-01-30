HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Güney Kore'de binlerce kişi 'hayatın değerini anlamak için' kefenleriyle 10 dakika tabuta girdi

Güney Kore'de binlerce kişi 'hayatın değerini anlamak için' kefenleriyle 10 dakika tabuta girdi

30.01.2020 15:10 | Son Güncelleme

Ülkede bir cenaze levazımat şirketinin 7 yıl önce başlattığı "canlı cenaze" terapi seanslarına şimdiye kadar 25 binden fazla kişinin katıldığı bildirildi. Reuters ajansının haberine göre, seanslara katılanlar "hayatın değerini anlamak" için kefen giyerek 10 dakika süreyle tabutun içine giriyor.

Güney Kore'de binlerce kişi 'hayatın değerini anlamak için' kefenleriyle 10 dakika tabuta girdi

Güney Kore'de bir cenaze levazımat şirketinin 7 yıl önce başlattığı "canlı cenaze" terapi seanslarına şimdiye kadar 25 binden fazla kişinin katıldığı bildirildi.

Reuters ajansının haberine göre, seanslara katılanlar "hayatın değerini anlamak" için kefen giyerek 10 dakika süreyle tabutun içine giriyor.

Başkent Seul'de Hyowan Terapi Merkezi'nde düzenlenen seanslara ergenlik çağındaki çocuklar dahil her yaştan kişinin ilgi gösterdiği belirtiliyor.

Bu seanslara katılanlardan biri olan Choi Jin-kyu adlı üniversite öğrencisi, bu seanslardan sonra hayata farklı bir gözle bakmaya başladığını söyledi.

Toplumun giderek daha rekabetçi hale geldiğini söyleyen Choi, "Artık yanı başımızdaki insanları, bir arkadaş olarak değil yenmemiz gereken bir rakip olarak görüyoruz. Tabutun içine girince bunun anlamsız olduğunu görüyorsunuz" dedi.

'Dünyadan en iyi şekilde ayrılmanın yolu'

Cho Jae-hee adlı 75 yaşındaki bir kadın da tabutundan çıktıktan sonra "İyi bir hayat için ölüme hazırlıklı olmalıyız. Ölümün bilincine vardıktan sonra yeni bir yaklaşım benimsiyorsunuz. Bu seans bize dünyadan en iyi şekilde ayrılmanın yolunu gösteriyor" diye konuştu.

Seanslara katılanlar, tabutlarının yanına vasiyetlerini ve cenaze törenlerinde taşınacak fotoğraflarını da koyuyor.

'Uzlaşmak için bu kadar beklemek üzücü'

Merkezin Başkanı Yeong Yong-mun ücretsiz yapılan seansların katılımcılara "hayatlarının kıymetini bilme, af dileme ve çevresiyle uzlaşma fırsatı sunduğunu" belirterek şunları söyledi:

"İnsanların aile üyelerinin cenazelerinde her şeyi unutup nasıl barıştıklarını görüyoruz. Ama insanların uzlaşma için bu kadar beklemesi üzücü. Bir an önce özür dileyip ve uzlaşıp hayatımızın geri kalanını mutlu geçirmek açısından buradaki deneyim çok önemli" diye konuştu.

Dünyanın en büyük 11'nci ekonomisi olan Güney Kore 40 ülkenin yer aldığı OECD Daha İyi Yaşam Endeksi'nde 33'üncü sırada.

Dünya Sağlık Örgütü'ne göre Güney Kore'de intihar oranı dünya ortalamasının iki katı.

Örgütün 2016'da yayımladığı rapora göre intihar oranı 100 bin kişi de 20,2. Dünya ortalaması ise 10,53.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Gribe ne iyi gelir? Grip evde çabuk nasıl geçer? Gribe iyi gelen besinler nelerdir? Gribe ne iyi gelir? Grip evde çabuk nasıl geçer? Gribe iyi gelen besinler nelerdir?
PARTNER Ünlü sunucudan olay yaratan paylaşım! Beğeni yağdı Ünlü sunucudan olay yaratan paylaşım! Beğeni yağdı
Yarıyılda tatilcilerin gözdesi: Vangölü EkspresiYarıyılda tatilcilerin gözdesi: Vangölü Ekspresi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan bahsetmişti! İşte o briket evler

Cumhurbaşkanı Erdoğan bahsetmişti! İşte o briket evler

Durdurulamıyor! Ölü sayısı 170'e yükseldi

Durdurulamıyor! Ölü sayısı 170'e yükseldi

Abartılı dekoltesi galaya damga vurdu

Abartılı dekoltesi galaya damga vurdu

Cimbom'a Belhanda için yeni teklif

Cimbom'a Belhanda için yeni teklif

Cüneyt Özdemir’den Ekrem İmamoğlu'na tepki

Cüneyt Özdemir’den Ekrem İmamoğlu'na tepki

'8 büyüklüğünde olabilir! Tsunami riski var'

'8 büyüklüğünde olabilir! Tsunami riski var'

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Küçükken keçi otlattığı tepeye yaptı! 650 bin liralık hayal

Küçükken keçi otlattığı tepeye yaptı! 650 bin liralık hayal

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Yeni iPhone sızdı! İşte ilk görüntüler

Yeni iPhone sızdı! İşte ilk görüntüler

İşte Mercedes'in yeni otomobili Vision AVTR

İşte Mercedes'in yeni otomobili Vision AVTR

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yarıyılda Vangölü Ekspresi tatilcilerin gözdesi oldu

Yarıyılda tatilcilerin gözdesi: Vangölü Ekspresi

Kocaeli'deki 'Antik ılıca' doğal şifa arayanların adresi oldu

Turistlerin 'antik ılıca' merakı! Akın akın görmeye gidiyorlar

Aynı gün içinde 2 mevsimi yaşadılar!

Aynı gün içinde 2 mevsimi yaşadılar!

Depremzedelere yanlışlıkla göndermişti! O para iade edildi

Depremzedelere sırtındaki montu vermiş! Cebindekini görünce...

Elazığ'daki 258 yıllık hükümet konağı depremde zarar gördü mü?

Depremden sonra gözler oraya döndü!

30 Ocak hava durumu ! Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı

Meteoroloji uyardı: Kar geliyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.