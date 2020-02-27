Güney Kore'de Bir Günde Görülen Corona Virüsü Vaka Sayısı Çin'i Geçti

Çin’in ardından en çok corona virus vakasının görüldüğü ülkelerin başında gelen Güney Kore’de salgın hız kazandı. Ülkede bir günde 505 yeni vaka tespit edildi. Salgın başladığından bu yana ilk kez, Çin dışında bir ülkede bir gün içerisinde Çin’deki yeni vaka sayısından fazlası görülmüş oldu.

Güney Kore’de şu ana kadar tespit edilen vaka sayısı 1595 yükselirken hastalık nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı da 13 oldu.

Son açıklanan verilere göre Çin’de son olarak hastalığa yakalanan kişi sayısı 433 kişi artarak 78 bin 497’ye ulaştı. Çin’de dün salgın nedeniyle 29 kişi daha hayatını kaybetti. Böylece Çin’de ilk vakanın görüldüğü 31 Aralık tarihinden bu yana hayatını kaybeden kişi sayısı 2744’e çıkmış oldu.

Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, son dönemde Çin dışında vakaların artmasıyla ilgili olarak, “İtalya, İran ve Güney Kore’deki vakalarda görülen ani artış çok kaygı verici” dedi.

Brezilya’da İtalya seyahatinden dönen bir kişide de corona virüsü saptanmasıyla birlikte virüs Antarktika hariç tüm kıtalara yayılmış oldu.