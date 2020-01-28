HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Güney Kore'de, Çin'den dönen 92 asker koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı

Güney Kore'de, Çin'den dönen 92 asker koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.01.2020 10:49 | Son Güncelleme

Güney Kore'de, Çin'den dönen 92 asker koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı

SEUL (AA) - Güney Kore'de, Çin'in Hubey eyaletinin Vuhan kentinde ortaya çıkan ve salgına dönüşen yeni tip koronavirüsün yayılmasını önlemek için Çin'den dönen 92 asker karantinaya alındı.

Güney Kore Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, yaklaşık 150 askerin geçen haftalarda Çin'e gittiği belirtildi.

Açıklamada, koronavirüsün kuluçka döneminde olabileceği ihtimaliyle söz konusu askerlerden 92'sinin evlerinde veya bağlı olduğu üslerde karantina altına alındığı ifade edildi.

Savunma Bakanlığı Sözcüsü Choi Hyun-soo, basın toplantısında, askeriyede şu ana kadar şüpheli vaka görülmediğini ancak önlem olarak çeşitli adımlar atıldığını söyledi.

Choi, yetkililerin askerlere dışarı çıkmaktan imtina etmelerini önerdiğini dile getirdi.

4 kişide yeni tip koronavirüsün tespit edildiği ülkede, askerlerden ateş veya öksürme gibi belirtiler gösterdiklerinde yetkililere haber vermeleri istendi.

Güney Kore'de yaklaşık 100 askeri hekim ve asker, ülke genelindeki liman ve havalimanlarında kurulan kontrol noktalarında ülkeye gelenlerin ateşini ölçüyor ve karantina çalışmalarını yürütüyor.

Güney Kore Sağlık Bakanı Park Neung-hoo başkanlığında dün toplanan acil durum komitesi, yeni tip koronavirüsün (2019-nCoV) yarattığı tehlikeye karşı alarm düzeyinin en yüksek 4'üncü seviye olan "sarı" dan 3'üncü seviye olan "turuncuya" yükseltilmesine karar vermişti. Turuncu alarm, bir bulaşıcı hastalığın ülkedeki kısmi yayılma durumuna işaret ediyor.

- "Vuhan Virüsü"

Yeni tip koronavirüs ilk olarak 12 Aralık'ta Çin'in Hubey eyaletinin Vuhan kentinde tespit edilmişti. Vuhan Belediyesi Sağlık Komisyonu, 31 Aralık'ta kentteki Huanan Deniz Ürünleri Pazarı ile teması bulunan 27 kişide daha "gizemli hastalığın" görüldüğünü açıklamış ve pazarı kapatmıştı.

Pekin yönetimi, ülke içinde salgınla mücadele için çeşitli önlemler alarak Vuhan'a girişleri yasaklamış, çıkışlara da çok özel durumlarda izin verileceğini açıklamıştı.

Virüs, Çin ana karası dışında Hong Kong ve Makao özel idari bölgeleri ile Tayvan'da görülürken, bölge ülkeleri Tayland, Güney Kore, Japonya, Singapur, Vietnam, Malezya, Kamboçya, Sri Lanka ve Nepal ülkelerinde virüsü taşıyan vakaların olduğunu doğrulamıştı.

Yeni tip koronavirüs çoğunlukla Çin'den bu ülkelere giden kişiler yoluyla Fransa, Kanada, ABD, Avustralya ve Almanya'ya da sıçramıştı.

Virüs, resmi rakamlara göre, Çin genelinde 106 kişinin ölümüne yol açarken, 2019-nCoV salgını yüzünden virüs bulaştığı kesinleşen kişi sayısı ise 976'sının durumu ağır olmak üzere 4 bin 515'i buldu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
En güzel Nazım Hikmet sözleriEn güzel Nazım Hikmet sözleri
Ağız kokusuna ne iyi gelir? Evde çözüm yöntemleriAğız kokusuna ne iyi gelir? Evde çözüm yöntemleri
Samsun’da öğrenciler ulaşımdan yüzde 33 indirimli yararlanacakSamsun’da öğrenciler ulaşımdan yüzde 33 indirimli yararlanacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs yeni tip koronavirüs

En Çok Okunan Haberler

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan koronavirüs açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan koronavirüs açıklaması

Kobe'nin ölümünün ardından tecavüz davası paylaşımı

Kobe'nin ölümünün ardından tecavüz davası paylaşımı

İstanbullulara müjde! Karar bekleniyor

İstanbullulara müjde! Karar bekleniyor

Çin’de koronavirüsten can kaybı 106'ya yükseldi

Çin’de koronavirüsten can kaybı 106'ya yükseldi

Acun Ilıcalı açıkladı! Elazığ depremi için toplanan bağış miktarı belli oldu

Acun Ilıcalı açıkladı! Elazığ depremi için toplanan bağış miktarı belli oldu

Gencer'in Elazığ depremiyle ilgili paylaşımı olay yarattı!

Gencer'in Elazığ depremiyle ilgili paylaşımı olay yarattı!

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Ankara ve İstanbul'da korkutan deprem

Ankara ve İstanbul'da korkutan deprem

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Canlı yayında sessizlik anları! 'İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz...'

Canlı yayında sessizlik anları! 'İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz...'

AFAD, Elazığ depremindeki acı bilançoyu açıkladı!

AFAD, Elazığ depremindeki acı bilançoyu açıkladı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İBB, İstanbul'da toplanma ve geçici barınma alanlarını belirledi

İBB, İstanbul'daki toplanma alanlarını belirledi

AFAD, Elazığ Sivrice'deki 6,8'lik depremin bilançosunu açıkladı! İşte son durum

Arama kurtarma çalışmaları tamamlandı! İşte son durum

Sosyal medyada paylaşım rekoru kırıyor! Sınırda bayrak nöbeti

Eksi 16 derecede bayrak nöbeti

İşte Türkiye’nin ilk kadın Jandarma Komando Astsubayları!

Türkiye'de ilk! Doğada gözden kayboluyorlar

Adana'da kaçak akaryakıt operasyonu! 2 saatlik çalışmayla ortaya çıktı

Polisin dikkati ortaya çıkardı! Musluktan su yerine...

İşte EMUI 10 güncellemesi alacak olan Huawei modelleri!

İşte EMUI 10 güncellemesi alacak olan Huawei modelleri!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.