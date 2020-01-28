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Güney Kore'de Çin'den seyahatlerin geçici yasaklanması kampanyası

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.01.2020 13:14 | Son Güncelleme

Kampanya şu ana kadar 540 binden fazla kişi imza attı

Güney Kore'de yarım milyondan fazla kişi, yeni tip koronavirüs salgını (2019-nCoV) nedeniyle Çin'den gelenlerin ülkeye girişinin geçici yasaklanmasını talep ediyor.

Güney Kore Devlet Başkanlığı (Mavi Ev) resmi internet sitesinde yer alan imza kampanyası sayfasında, yeni tip koronavirüsün ülkede yayılması endişesiyle, Çin Yeni Yılı süresince Çin'den gelenlerin ülkeye girişine yasak getirilmesi yönünde 23 Ocak'ta imza kampanyası başlatıldı.

Kampanya şu ana kadar 540 binden fazla kişi imza atarken, desteğin artması için sosyal medya aracılığıyla paylaşımlar yapılıyor.

Bunun yanında, kampanyayı başlatan kişinin talep içeriğinde "Kuzey Kore bile Çinlilerin ülkeye girişini yasaklıyor." ifadesini kulanması dikkati çekti.

İçerikte, salgına karşı önleyici tedbirlere ihtiyaç duyulduğu da vurgulandı.

- "Vuhan virüsü"

Yeni tip koronavirüs ilk olarak 12 Aralık 2019'da Çin'in Hubey eyaletinin Vuhan kentinde tespit edilmişti.

Pekin yönetimi, ülke içinde salgınla mücadele için çeşitli önlemler alarak Vuhan'a girişleri yasaklamış, çıkışlara da çok özel durumlarda izin verileceğini açıklamıştı.

Virüs, Çin ana karası dışında Hong Kong ve Makao özel idari bölgeleri ile Tayvan'da görülürken, bölge ülkeleri Tayland, Güney Kore, Japonya, Singapur, Vietnam, Malezya, Kamboçya, Sri Lanka ve Nepal de ülkelerinde virüsü taşıyan kişilerin olduğunu doğrulamıştı.

Ortaya çıktığı yerden dolayı "Vuhan virüsü" diye de adlandırılan yeni tip koronavirüs, çoğunlukla Çin'den bu ülkelere giden kişiler yoluyla Fransa, Kanada, ABD, Avustralya ve Almanya'ya da sıçramıştı.

Virüs, resmi rakamlara göre, Çin genelinde 106 kişinin ölümüne yol açarken, 2019-nCoV salgını yüzünden virüs bulaştığı kesinleşen kişi sayısı ise 976'sının durumu ağır olmak üzere 4 bin 515'i bulmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Güney Kore yeni tip koronavirü

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