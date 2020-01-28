Güney Kore'de Çin'den seyahatlerin geçici yasaklanması kampanyası

Pekin yönetimi, ülke içinde salgınla mücadele için çeşitli önlemler alarak Vuhan'a girişleri yasaklamış, çıkışlara da çok özel durumlarda izin verileceğini açıklamıştı.

Bunun yanında, kampanyayı başlatan kişinin talep içeriğinde "Kuzey Kore bile Çinlilerin ülkeye girişini yasaklıyor." ifadesini kulanması dikkati çekti.

Kampanya şu ana kadar 540 binden fazla kişi imza atarken, desteğin artması için sosyal medya aracılığıyla paylaşımlar yapılıyor.

Virüs, Çin ana karası dışında Hong Kong ve Makao özel idari bölgeleri ile Tayvan'da görülürken, bölge ülkeleri Tayland, Güney Kore, Japonya, Singapur, Vietnam, Malezya, Kamboçya, Sri Lanka ve Nepal de ülkelerinde virüsü taşıyan kişilerin olduğunu doğrulamıştı.

Ortaya çıktığı yerden dolayı "Vuhan virüsü" diye de adlandırılan yeni tip koronavirüs, çoğunlukla Çin'den bu ülkelere giden kişiler yoluyla Fransa, Kanada, ABD, Avustralya ve Almanya'ya da sıçramıştı.

Virüs, resmi rakamlara göre, Çin genelinde 106 kişinin ölümüne yol açarken, 2019-nCoV salgını yüzünden virüs bulaştığı kesinleşen kişi sayısı ise 976'sının durumu ağır olmak üzere 4 bin 515'i bulmuştu.

