Güney Kore'de çocuklar ve kadınları şantajla cinsel içerikli videolarını paylaşmaya zorlayan çetenin liderine 40 yıl hapis

Dava ülke genelinde infial uyandırdı. Mart'ta Cho'nun kimliğinin açıklanması için internette başlatılan bir imza kampanyasına beş milyon kişi destek vermişti.

Cho, çocukları cinsel istismara karşı korumaya yönelik yasaları çiğnemek ve kâr elde etmek için yasa dışı video satan bir çete kurmaktan suçlu bulundu.

Seul Savcılığı, Cho için "Sanık, mağdurları tehditle tuzağına düşürerek eldeettiği bu içeriği internette yaygın bir şekilde paylaştı" dedi.

Bazılarının bunun için 1200 dolara varan ücretler ödediği belirtiliyor.

Yonhap ajansının haberine göre, 16'sı reşit olmayan 74 kişinin videolarının yayımlandığı bu sohbet odalarına en az 10 bin kişi girdi.

Güney Kore'de aralarında reşit olmayan kız çocuklarının da bulunduğu çoksayıda kişiyi şantajla cinsel içerikli videolarını paylaşmaya zorlamakla suçlanan bir çetenin 25 yaşındaki lideri Cho Ju-bin, 40 yıl hapis cezasına çaptırıldı.

'Ben durdurulamayan bir şeytanım'

Cho, geçen ay Seul Emniyet Müdürlüğü'ne götürülürken "İncittiğim herkesten özür diliiyorum. Durdurulamayan bir şeytanın hayatını frenlediğiniz için teşekkür ederim" demişti.

Güney Kore polisi, soruşturma çerçevesinde toplam 142 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Bu kişilerin 18'inin Telegram ve diğer sosyal medya platformlarındaki sohbet odalarını yöneticileri olduğu belirtiliyor. Duruşmada beş sanık da yedi ile 15 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.

BBC Seul Muhabiri Laura Bicker, on binlerce kişinin zanlıların en ağır cezalara çarptırılması için mahkemeye dilekçe verdiğini aktardı.

Bicker, ülkede mahkemelerin uzun bir süredir dijital seks suçlularına yumuşak davranmakla suçlandığına dikkat çekti.

