Güney Kore'de elektrikli yatak ürünlerine geri çağırma emri

Güney Kore'de Nükleer Güvenlik Komisyonu, yerel şirketlerin ürettiği elektrikli yatak ürünlerinin, insan sağlığına zararlı miktarda radyasyon yaydığı gerekçesiyle geri çağrılması talimatı verdi.

Komisyon tarafından yayımlanan kararda, aralarında elektrikli battaniye, yatak, yastık ve uyku pedlerinin bulunduğu ürünlerin insan sağlığı açısından kabul edilebilir seviye olan 1 millisievert (mSv) üzerinde radon gazı yaydığının tespit edildiği belirtildi.

Komisyon Mart 2017'den sonra üretilen 8 ürünün piyasadan çekilmesi ve satılan ürünlerin geri çağrılması için aralarında Sampoong firmasının olduğu üretici şirketlere talimat verdi.

Hükümet, bu yılın başında Sealy Korea firmasına elektrikli yatak ürünlerini geri çağrıma talimatı vermişti. 2018'de ise Danjin adlı şirketin ürettiği yatakların kitlesel ölçekte geri çağrılması ülkede tartışmalara sebep olmuştu.

