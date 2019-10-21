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Güney Kore'de eski Adalet Bakanı'nın eşine tutuklama talebi

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.10.2019 10:46 | Son Güncelleme

Güney Kore'de eski Adalet Bakanı'nın eşine tutuklama talebi

Güney Kore'de savcılık, ailesinin adı yolsuzluk iddialarına karışan ve istifası talebiyle düzenlenen protestoların ardından görevi bırakan eski Adalet Bakanı Cho Kuk'un eşi Chung Kyung-sim hakkında tutuklama talep etti.

Yonhap ajansının haberine göre, Seul Merkez Bölge Savcılık Ofisi, rakip işletmenin çalışmasının engellenmesi ve sermaye piyasası kanununun ihlal edilmesi dahil kendisine çeşitli suçlamalar yöneltilen Chung Kyung-sim hakkında tutuklama kararı çıkarılması talebinde bulundu.

Savcılığın, bazı aile üyeleri hakkında "finansal suç ve akademik alanda ayrımcılık" iddialarıyla ilgili soruşturma yürüttüğü eski Adalet Bakanı Cho'nun, Dongyang Üniversitesinde öğretim üyesi olan eşi Chung, kızının tıp fakültesine girmesini kolaylaştırmak için evrakta sahtecilik yapmakla suçlanıyor.

Cho ve Chung, iddiaları reddediyor.

- Cho, geçen hafta istifa etmişti

Başkent Seul, haftalarca, Cho'ya destek veren hükümet yanlısı göstericiler ile Cho'nun istifasını isteyen hükümet karşıtı göstericilerin eylemlerine sahne olmuştu.

Eylülde Adalet Bakanlığına atanan Cho'nun eşi, kızı ve oğlu, haklarındaki usulsüzlük ve yolsuzluk iddialarıyla savcıya birçok kez ifade vermişti.

Cho geçen hafta yaptığı açıklamada, savcılığın ailesi hakkında "finansal suç ve akademik alanda ayrımcılık" iddialarıyla ilgili soruşturma yürütmesini gerekçe göstererek görevini bıraktığını belirtmişti.

İstifa eden Cho, "Ailemle ilgili soruşturma nedeniyle insanlardan af diliyorum ancak adalet bakanı olarak reformlarla ilgili elimden geleni yaptım. Artık rolüm bitti." ifadesini kullanmış ve her şeyi bir kenara koyarak zor ve acılı zamanlar geçiren ailesiyle ilgileneceğini kaydetmişti.

Cho'nun kızının üniversiteye kabulünde ayrıcalıklı davranıldığı ve aile yatırımlarında usulsüzlük yapıldığı iddia ediliyor.

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Cho Kuk Chung Kyung-sim Güney Kore

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