Güney Kore'de eski başyargıca görevi suistimal suçlaması

Güney Kore'de eski Yüksek Mahkeme Başyargıcı Yang Sung Tae hakkında, önceki Devlet Başkanı Park Geun Hye döneminde hükümetin yönlendirmesiyle yargı karalarını etkilediği gerekçesiyle görevi suistimal suçlamasıyla dava açıldı.

Japon haber ajansı Kyodo'da yer alan habere göre, Güney Kore Başsavcılığı, hazırladığı iddianamede, Yang'ı Yüksek Mahkeme Başkanlığını yürüttüğü 2011-2017 arasında, dönemin Devlet Başkanı Park liderliğindeki hükümetin politikaları doğrultusunda kararlar alınmasını sağlayarak yargı erkinin bağımsızlığını kötüye kullanmakla suçladı.

İddianamede, Yang'ın yeni Temyiz Mahkemesi kurulması için lobi faaliyeti yürüttüğü ve bunun karşılığında Park yönetiminin isteğiyle Japonya'nın Kore Yarımadası'nı işgali sırasında zorla çalıştırma uygulamaları nedeniyle bazı Japon firmaları aleyhinde açılan tazminat davalarında karar sürecini geciktirdiği ileri sürüldü.

Japonya ile iyi ilişkileri sürdürme arayışındaki Park yönetiminin davaları sürüncemede bırakma eğilimde olduğu, Yang'ın da mahkeme başkanı olarak yetkisini bu tercih doğrultusunda kullandığı iddia edildi.