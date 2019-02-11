Güney Kore'de eski başyargıca görevi suistimal suçlaması

Güney Kore'de eski Yüksek Mahkeme Başyargıcı Yang Sung Tae hakkında, önceki Devlet Başkanı Park Geun Hye döneminde hükümetin yönlendirmesiyle yargı karalarını etkilediği gerekçesiyle görevi suistimal suçlamasıyla dava açıldı.
Japon haber ajansı Kyodo'da yer alan habere göre, Güney Kore Başsavcılığı, hazırladığı iddianamede, Yang'ı Yüksek Mahkeme Başkanlığını yürüttüğü 2011-2017 arasında, dönemin Devlet Başkanı Park liderliğindeki hükümetin politikaları doğrultusunda kararlar alınmasını sağlayarak yargı erkinin bağımsızlığını kötüye kullanmakla suçladı.
İddianamede, Yang'ın yeni Temyiz Mahkemesi kurulması için lobi faaliyeti yürüttüğü ve bunun karşılığında Park yönetiminin isteğiyle Japonya'nın Kore Yarımadası'nı işgali sırasında zorla çalıştırma uygulamaları nedeniyle bazı Japon firmaları aleyhinde açılan tazminat davalarında karar sürecini geciktirdiği ileri sürüldü.
Japonya ile iyi ilişkileri sürdürme arayışındaki Park yönetiminin davaları sürüncemede bırakma eğilimde olduğu, Yang'ın da mahkeme başkanı olarak yetkisini bu tercih doğrultusunda kullandığı iddia edildi.
71 yaşındaki Yang, 24 Ocak'ta hazırlık soruşturması kapsamında gözaltına alınmıştı.
Güney Kore Yüksek Mahkemesi, Ekim 2018'de, Japon ortaklığı Nippon Çelik & Sumitomo Metal Şirketine savaş döneminde zorla çalıştırdığı Koreli işçilerin her birine 88 bin dolar tazminat ödenmesi yönünde ilk derece mahkemesinin verdiği hükmü onamıştı.
Başka Japon şirketleri aleyhine açılan benzer davalar için emsal niteliği taşıyan karar, Güney Kore'ye savaş tazminatı ödediği gerekçesiyle bireysel tazminatları tanımayacağını açıklayan Japon yönetiminin tepkisine sebep olmuştu.
Meteoroloji uyardı! Bu gece başlıyor
Salgında bilanço ağırlaşıyor! 105 ölü
Jandarmayı harekete geçiren olay! Suçüstü yakalandılar
Maduro, ABD'ye böyle meydan okudu!
İYİ Parti'de deprem! Topluca istifa ettiler
Erdoğan o ürünleri tanıttı! Ücretsiz dağıtılacak
D-100 kenarında hurdacılar fark etti! Hayatlarının şoku...
Baba ile oğlunun ağlatan kavuşması
Okuyucu Yorumları 0 yorum