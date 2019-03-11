Güney Kore'de eski Devlet Başkanı Chun hakim karşısında

Güney Kore'de, ordunun 1980'de Gwangju kentinde bastırdığı demokrasi protestolarının mağdurlarına hakaret ettiği gerekçesiyle yargılanan eski Devlet Başkanı Chun Doo-hwan, hakim karşısına çıktı.

Yonhap ajansının haberine göre, eski Devlet Başkanı Chun, ordunun demokrasi yanlısı gösterilere yaptığı sert müdahalenin kurbanlarına yönelik alçaltıcı ifadeler kullandığı iddiasıyla hakkında geçen sene açılan hakaret davasının Gwangju'da görülen duruşmasına katıldı. Chun hakkındaki iddiaları reddetti.

Gwangju Bölge Mahkemesi, 88 yaşındaki Chun'un Alzaymır hastalığı da dahil sağlık koşullarını gerekçe göstererek defalarca duruşmaya gelmemesinin ardından eski devlet başkanını celple mahkemeye çağırmıştı.

Chun'un avukatı, müvekkilinin duruşmalardan kaçmak gibi bir niyetinin olmadığını savunmuştu.

Suçlu bulunması halinde Chun'un, 2 yıla kadar hapis ya da 5 milyon wona (yaklaşık 4 bin 400 dolar) kadar para cezasına çarptırılabileceği belirtiliyor.

Ülkeyi 1980-1988 arasında yöneten 88 yaşındaki Chun, 2017'de yayımlanan kitabında, 1980 yılında Gwangju'daki demokrasi yanlısı ayaklanma sırasında askeri helikopterlerden göstericilerin üzerine ateş açıldığını gözleriyle gördüğünü ileri süren aktivist rahip Cho Chul-hyun'un yalan söylediğini iddia ederek, Cho'yu "maske takan bir şeytan" olarak nitelendirmişti.