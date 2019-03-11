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Güney Kore'de eski Devlet Başkanı Chun hakim karşısında

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.03.2019 12:23 | Son Güncelleme

Güney Kore'de eski Devlet Başkanı Chun hakim karşısında

Güney Kore'de, ordunun 1980'de Gwangju kentinde bastırdığı demokrasi protestolarının mağdurlarına hakaret ettiği gerekçesiyle yargılanan eski Devlet Başkanı Chun Doo-hwan, hakim karşısına çıktı.

Yonhap ajansının haberine göre, eski Devlet Başkanı Chun, ordunun demokrasi yanlısı gösterilere yaptığı sert müdahalenin kurbanlarına yönelik alçaltıcı ifadeler kullandığı iddiasıyla hakkında geçen sene açılan hakaret davasının Gwangju'da görülen duruşmasına katıldı. Chun hakkındaki iddiaları reddetti.

Gwangju Bölge Mahkemesi, 88 yaşındaki Chun'un Alzaymır hastalığı da dahil sağlık koşullarını gerekçe göstererek defalarca duruşmaya gelmemesinin ardından eski devlet başkanını celple mahkemeye çağırmıştı.

Chun'un avukatı, müvekkilinin duruşmalardan kaçmak gibi bir niyetinin olmadığını savunmuştu.

Suçlu bulunması halinde Chun'un, 2 yıla kadar hapis ya da 5 milyon wona (yaklaşık 4 bin 400 dolar) kadar para cezasına çarptırılabileceği belirtiliyor.

Ülkeyi 1980-1988 arasında yöneten 88 yaşındaki Chun, 2017'de yayımlanan kitabında, 1980 yılında Gwangju'daki demokrasi yanlısı ayaklanma sırasında askeri helikopterlerden göstericilerin üzerine ateş açıldığını gözleriyle gördüğünü ileri süren aktivist rahip Cho Chul-hyun'un yalan söylediğini iddia ederek, Cho'yu "maske takan bir şeytan" olarak nitelendirmişti.

Gwangju Bölge Mahkemesi, aynı yıl, kitapta 1980'de Gwangju'da dönemin askeri cuntasına karşı yapılan demokrasi protestoları sırasında yaşananlara dair "çarpıtılmış anlatımlar" olduğu gerekçesiyle, kitabın dağıtımını yasaklamıştı.

Ordunun sert müdahalesiyle bastırılan gösterilerde hayatını kaybedenlerin ailelerinin şikayetini kabul eden mahkeme, şikayete konu olan kısımlar çıkarılana kadar kitabın dağıtımına yasak getirildiğini açıklamıştı.

Ülkeyi 1960'lı ve 1970'li yıllarda yöneten diktatör Park Chung-hee'nin ölümünün ardından General Chun Doo-hwan askeri darbeyle iktidara gelmiş, Gwangju'da demokrasi talebiyle düzenlenen kitle gösterisine müdahale edilmişti. Olaylar sırasında askeri helikopterlerden göstericilere ateş açılmış, müdahalede 200'den fazla kişi yaşamını yitirmiş, 800'e yakın kişi yaralanmıştı.

General Chun, 1996'da vatana ihanet ve diğer suçlardan mahkum edilmiş, 1997 yılında affedilmişti. Chun, 2017'de yayımladığı anılarında askerlere, göstericilere ateş emri verdiği suçlamasını reddetmişti.

Devlet Başkanı Moon Jae-in, 2017'de devlet başkanlığı görevine başladığı ilk günlerde, Gwangju protestolarında hayatını kaybedenlerin anıldığı törene katılmıştı. Moon, törende 1980'de Gwangju kentinde düzenlenen gösterinin şiddetle bastırılmasında devletin rolüne dair yeniden soruşturma açılması sözü vermişti.

Öte yandan, ordunun 1980'de Gwangju kentinde bastırdığı demokrasi protestolarında yaşananlara dair kayıtları çarpıttığı bildirilmişti.

Güney Jeolla Eyaleti polisi, 2017'de, olayla ilgili soruşturmasının ardından yayınladığı raporda, ordunun göstericilere şiddetle müdahale etmesinin sebebi olarak öne sürülen protestocuların silahlandığı iddiasına dair kayıtların "çarpıtıldığı", protestolarda ciddi bir güvenlik tehdidi bulunmamasına rağmen askeri müdahaleye başvurulduğu tespitleri yer almıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Chun Doo-hwan Gwangju

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