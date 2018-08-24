HABER

Güney Kore'de eski Devlet Başkanı Park'a ceza arttırımı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.08.2018 13:59 | Son Güncelleme

Yüksek Mahkeme, eski Devlet Başkanı Park Geun-hye'ye verilen yolsuzluk ve görevi suistimal suçlamasıyla verilen hapis ve para cezasını arttırma kararı aldı

SEUL (AA) - Güney Kore'de Yüksek Mahkeme eski Devlet Başkanı Park Geun-hye'ye verilen hapis ve para cezasının arttırılmasına karar verdi.

Yüksek Mahkeme, Seul mahkemesinin eski devlet başkanı hakkında nisan ayında rüşvet, şantaj ve görevi suistimal suçlarından verdiği 24 yıl hapis ve 18 milyar won (yaklaşık 16,8 milyon dolar) para cezasını, 25 yıl hapis ve 20 milyar won (yaklaşık 17,8 milyon dolar) para cezasına çıkardı.

Mahkeme, savunma makamının ve savcıların temyize başvurabilmeleri için bir hafta süre verdi.

- Görevinden azledilen ilk devlet başkanı

Ülkeyi 1961-1979 yıllarında yöneten diktatör Park Chung-hee'nin kızı olan Park, ilk kez 1997'de muhafazakar Kore Özgürlük Partisinin (LKP) öncüsü olan Büyük Ulusal Partiye katılmış ve zaman içinde muhafazakar siyasi hareketin en önemli figürlerinden biri haline gelmişti.

Park liderliğinde parti üst üste seçimlerde başarılı olmuş, parlamentoda çoğunluğu sağlamış ve 2013'de devlet başkanlığı seçimlerini kazanmıştı.

Park'ın koltuğunu kaybetmesine yol açan skandal, yakın dostu Choi Soon-sil'in, resmi görevi bulunmamasına rağmen önemli devlet işlerine müdahil olduğunun, devlet başkanı ile ilişkisini kullanarak iş adamlarını bazı vakıflara bağış yapmaya zorladığının ortaya çıkmasıyla patlak vermişti.

Kültür ve spor faaliyetlerini destekleme adı altında yardım kuruluşlarından zimmetine yaklaşık 9 milyon dolar geçirmekle suçlanan Choi, 3 Aralık'ta tutuklanmıştı.

Güney Kore Parlamentosu, 9 Aralık 2016'da Park hakkında soruşturma açılmasına karar vermiş ve Park'ın yetkileri geçici olarak Başbakan Hwang Kyo-ahn'a devredilmişti.

Anayasa Mahkemesinin 8 yargıçtan oluşan heyeti, 10 Mart'ta Park'ın devlet başkanlığı görevinden azledilmesine oy birliğiyle karar vermişti.

Seul Merkez Bölge Mahkemesi, 30 Mart'ta rüşvet, görevi kötüye kullanma, baskı ve hükümet sırlarının sızdırılmasıyla suçlanan Park hakkında tutuklama emri çıkarmıştı.

Park, ülke tarihinde görevinden azledilen ilk devlet başkanı olmuştu.

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
Birbirlerine girdiler! Sinan Oğan: Biz bu sümüklüye Okyanus Ötesi derken sen yalıyordunBirbirlerine girdiler! Sinan Oğan: Biz bu sümüklüye Okyanus Ötesi derken sen yalıyordun
Zonguldak sahilleri dolduZonguldak sahilleri doldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Eski Güney Kore Devlet Başkanı Park Geun-hye Güney Kore Park Chung-hee

En Çok Okunan Haberler

Burak Yılmaz'ın yeni takımı belli oldu

Burak Yılmaz'ın yeni takımı belli oldu

Türkiye hamle yapmıştı! ABD'den flaş açıklama: Endişeliyiz

Türkiye hamle yapmıştı! ABD'den flaş açıklama: Endişeliyiz

Gündemi sarsacak iddia: Rahip Brunson kiliseyi PKK’nın paravanı olarak kullandı

Gündemi sarsacak iddia: Rahip Brunson kiliseyi PKK’nın paravanı olarak kullandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan devleti yeniden yapılandırıldı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan devleti yeniden yapılandırıldı!

Elizabeth Hurley'in üstsüz paylaşımına takipçilerinden eleştiri!

Elizabeth Hurley'in üstsüz paylaşımına takipçilerinden eleştiri!

"Abdullah Gül için 'Hareketimize ihanet etti' demek tutarlı bir söz"

"Abdullah Gül için 'Hareketimize ihanet etti' demek tutarlı bir söz"

İlginizi Çekebilir

"Abdullah Gül için 'Hareketimize ihanet etti' demek tutarlı bir söz"

"Abdullah Gül için 'Hareketimize ihanet etti' demek tutarlı bir söz"

Gündemi sarsacak iddia: Rahip Brunson kiliseyi PKK’nın paravanı olarak kullandı

Gündemi sarsacak iddia: Rahip Brunson kiliseyi PKK’nın paravanı olarak kullandı

Çiftlik Bank'tan sonra Kaşar Bank

Çiftlik Bank'tan sonra Kaşar Bank

Düğün davetiyesi dağıtmaya giden gelini öldürdüler

Düğün davetiyesi dağıtmaya giden gelini öldürdüler

Bodrum'daki lahmacun fiyatlarına Mehmet Nuri Ersoy da isyan etti! 'İzin vermeyeceğiz'

Bodrum'daki lahmacun fiyatlarına Mehmet Nuri Ersoy da isyan etti! 'İzin vermeyeceğiz'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Birbirlerine girdiler! Sinan Oğan: Biz bu sümüklüye Okyanus Ötesi derken sen yalıyordun

Birbirlerine girdiler! Sinan Oğan: Biz bu sümüklüye Okyanus Ötesi derken sen yalıyordun

Göbeklitepe’de yangın çıktı

Göbeklitepe’de yangın çıktı

Ortalığı karıştıracak ifade! 'Melih Gökçek yargılanmalı'

Ortalığı karıştıracak ifade! 'Melih Gökçek yargılanmalı'

Halk otobüsünde yetersiz bakiye tartışması!

Halk otobüsünde yetersiz bakiye tartışması!

Şile'de korkunç olay! Denize girmek yasaklandı

Şile'de korkunç olay! Denize girmek yasaklandı

Rus çift 5 gün boyunca denizde mahsur kaldı

Rus çift 5 gün boyunca denizde mahsur kaldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.