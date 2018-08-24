Güney Kore'de eski Devlet Başkanı Park'a ceza arttırımı

SEUL (AA) - Güney Kore'de Yüksek Mahkeme eski Devlet Başkanı Park Geun-hye'ye verilen hapis ve para cezasının arttırılmasına karar verdi.

Yüksek Mahkeme, Seul mahkemesinin eski devlet başkanı hakkında nisan ayında rüşvet, şantaj ve görevi suistimal suçlarından verdiği 24 yıl hapis ve 18 milyar won (yaklaşık 16,8 milyon dolar) para cezasını, 25 yıl hapis ve 20 milyar won (yaklaşık 17,8 milyon dolar) para cezasına çıkardı.

Mahkeme, savunma makamının ve savcıların temyize başvurabilmeleri için bir hafta süre verdi.

- Görevinden azledilen ilk devlet başkanı

Ülkeyi 1961-1979 yıllarında yöneten diktatör Park Chung-hee'nin kızı olan Park, ilk kez 1997'de muhafazakar Kore Özgürlük Partisinin (LKP) öncüsü olan Büyük Ulusal Partiye katılmış ve zaman içinde muhafazakar siyasi hareketin en önemli figürlerinden biri haline gelmişti.

Park liderliğinde parti üst üste seçimlerde başarılı olmuş, parlamentoda çoğunluğu sağlamış ve 2013'de devlet başkanlığı seçimlerini kazanmıştı.

Park'ın koltuğunu kaybetmesine yol açan skandal, yakın dostu Choi Soon-sil'in, resmi görevi bulunmamasına rağmen önemli devlet işlerine müdahil olduğunun, devlet başkanı ile ilişkisini kullanarak iş adamlarını bazı vakıflara bağış yapmaya zorladığının ortaya çıkmasıyla patlak vermişti.