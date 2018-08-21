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Güney Kore'de fabrika yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.08.2018 13:56 | Son Güncelleme

Yangında 9 işçi hayatını kaybetti

Güney Kore'de elektronik ürünlerin imal edildiği fabrikada çıkan yangında 9 işçi öldü, 4 işçi yaralandı.

Yonhap ajansının haberine göre, Incheon kentindeki elektronik eşya fabrikasında tehlikeli materyallerin işlendiği belirtilen üretim hattında yangın çıktı.

Namdong endüstri kompleksinde yer alan fabrikadaki alevleri söndürmek için bölgeye çok sayıda itfaiye aracı sevk edildi.

Yangında 9 işçi yaşamını yitirdi, 4 işçi yaralandı.

İşçilerden bazılarının, itfaiye ekipleri olay yerine ulaşmadan binadan atlamaları sonucu hayatını kaybettikleri bildirildi.

Ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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Anahtar Kelimeler:
elektronik ürünler Güney Kore yangın

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