HABER

Güney Kore'de gece kulübünde balkon çöktü: 2 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.07.2019 11:08 | Son Güncelleme

18. Dünya Yüzme Şampiyonası'nın düzenlendiği Gwangju kentinde gece kulübündeki balkonun çökmesi sonucu 2 kişi öldü, 17 kişi yaralandı

GWANGJU (AA) - Güney Kore'nin güneybatısındaki Gwangju kentinde bir gece kulübünün balkonunun çökmesi sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi, aralarında uluslararası yüzücülerin de bulunduğu 17 kişi yaralandı.

Yonhap ajansının haberine göre, 18. Dünya Yüzme Şampiyonası'nın düzenlendiği Gwangju'da gece saat 02.30 sıralarında, bir gece kulübünün içindeki balkon çöktü. Olayda, 2 Güney Koreli hayatını kaybetti, aralarında yabancı yüzücülerin de bulunduğu 17 kişi yaralandı.

Yaralanan 8 sporculardan 7'sinin su topu oyuncusu olduğu bildirildi.

Gwangju Yangın ve Güvenlik İdaresi yetkilileri, yerden 2,5 metre yükseklikteki balkonun aşırı yükten çökmüş olabileceğini, çökme sırasında balkonda yaklaşık 100, gece kulübünde ise 370'e yakın kişi bulunduğunu belirtti.

Yerel yönetim ve emniyet yetkilileri, balkonun ruhsatsız şekilde genişletildiğinin tespit edildiğini, olayla ilgili soruşturma açılacağını aktardı.

Güney Kore'nin olimpiyat köyü Gwangju, 12-28 Temmuz tarihlerinde 18. Dünya Yüzme Şampiyonası'na ev sahipliği yapıyor.

PARTNERİşte pürüzsüz bir cilt için 7 yöntemİşte pürüzsüz bir cilt için 7 yöntem
Eşinin şeytani planını polis denetiminde öğrendiEşinin şeytani planını polis denetiminde öğrendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Başbakanı Muhammed ile bir araya geldiCumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Başbakanı Muhammed ile bir araya geldi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
gece kulübü Güney Kore Gwangju

En Çok Okunan Haberler

Reza Zarrab aleyhine açılan tecavüz davası kapandı

Reza Zarrab aleyhine açılan tecavüz davası kapandı

Eski Bakan hayatını kaybetti!

Eski Bakan hayatını kaybetti!

Trump'tan Macron'a vergi tepkisi

Trump'tan Macron'a vergi tepkisi

'Göğüslerim sarktı' diyerek gündem olmuştu! Artık daha da ünlü!

'Göğüslerim sarktı' diyerek gündem olmuştu! Artık daha da ünlü!

İstanbul merkezli 30 ilde dev operasyon!

İstanbul merkezli 30 ilde dev operasyon!

Pençe Harekatı'nda sayı yükseldi!

Pençe Harekatı'nda sayı yükseldi!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Ay ve Mars arasında gerilim!

Ay ve Mars arasında gerilim!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Ankara'da diplomata silahlı saldırı!

Ankara'da diplomata silahlı saldırı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yaptırım açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yaptırım açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Plajlar ve havuzlar doldu, uzmanlar uyardı

Plajlar ve havuzlar doldu, taştı ama...

İstanbul'da 'selamımızı almadı' cinayeti! Görüntüler ortaya çıktı

'Selamımızı almadı' cinayeti! Görüntüler ortaya çıktı

Nijerya'da kurtarılan 4 Türk vatandaşı, Abuja Büyükelçiliği'ne getirildi

Nijerya'da kurtarılan 4 Türk vatandaşı, büyükelçiliğe getirildi

Son dakika Adıyaman'daki saldırı sonrası kahreden şehit haberi!

Adıyaman'daki saldırı sonrası kahreden şehit haberi!

Son dakika! İstanbul merkezli 30 ilde dev operasyon

İstanbul merkezli 30 ilde dev operasyon!

Pençe Harekatı'nda son dakika gelişmesi! Sayı yükseldi

Pençe Harekatı'nda sayı yükseldi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.