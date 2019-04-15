Güney Kore'de geleneksel Türk el sanatları sergisi

SEUL (AA) - Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından Güney Kore’nin başkenti Seul’de geleneksel Türk el sanatları sergisi açıldı.

Başkent Seul'de ocak ayında faaliyete geçen YEE'nin açılışı dolayısıyla düzenlenen tanıtım toplantısı kapsamında, geleneksel Türk el sanatlarına ait eserlerin yer aldığı sergi açıldı.

Etkinlikte konuşan Türkiye’nin Seul Büyükelçisi Ersin Erçin, Türkiye’nin Güney Kore’deki tek ve resmi kültür merkezinin YEE olduğunu belirterek, yüzyıllar önce Orta Asya’da yakın komşular olarak yan yana yaşayan iki ülkenin tarihten gelen kültürel benzerliklerine dikkati çekti.

YEE merkezinin ofisinin yer aldığı Hankuk Yabancı Araştırmalar Üniversitesinin Rektörü In Chul Kim ise dünyanın birçok noktasında Türkiye’yi temsil eden YEE’ye ev sahipliği yapmaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek, iki ülkenin tarihten gelen kardeşliklerini YEE'de gerçekleştirilecek faaliyetlerle daha da ileri seviyeye taşıyacaklarını kaydetti.

Etkinlikte Hankuk Yabancı Araştırmalar Üniversitesi Türkoloji bölümü 1. sınıf öğrencileri “Harmandalı” oyununu sahneledi. Bu arada Büyükelçi Erçin, Harmandalı oynayan Güney Koreli 4 öğrenci ve eğitmenlerine Türk Hava Yolları sponsorluğunda Türkiye’ye gidiş-dönüş uçak bileti hediye edileceği müjdesini verdi.

