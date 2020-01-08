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  4. Güney Kore'de korkutan hastalık: Yeni bir zatürre türü olabilir

Güney Kore'de korkutan hastalık: Yeni bir zatürre türü olabilir

SAĞLIK HABERLERİ  | 08.01.2020 14:43 | Son Güncelleme

Güney Kore'de zatürreye benzetilen 'gizemli solunum yolu hastalığı' hastalığı nedeniyle bir kişi karantinaya alındı. Hastanede tedavi edilen kadının yaşadığı hastalığın nedeni henüz belirlenemedi. İşte dünyada paniğe neden olan o olayın detayları...

Güney Kore'de korkutan hastalık: Yeni bir zatürre türü olabilir

Yonhap ajansında yer alan habere göre, Güney Kore Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi (KCDC) yaptığı açıklamada geçen ay Çin'in Hubei eyaletinin Vuhan kentini ziyaret ettiği belirlenen 36 yaşındaki Çinli bir kadının gizemli hastalık belirtileri göstermesi üzerine Dongtan'da hastanede karantinaya alındığını bildirdi.

DETAYLI TESTLER YAPILACAK

Tedavi altındaki Çinli kadının durumunun iyi olduğu belirtilen açıklamada, detaylı testlerin yapılacağı ifade edildi.

KCDC, ülkeye giriş yapanların sağlık durumlarının daha detaylı incelendiğini belirterek, Vuhan kentini ziyaret edenlerin hijyen konusunda daha dikkatli olmalarını istedi.

7 KİŞİNİN DURUMU KRİTİK

Çin'de nedeni henüz belirlenemeyen "gizemli solunum yolu hastalığı"nda vaka sayısının 59'a yükseldiği açıklanmıştı. Hastalardan 7'sinin durumunun kritik olduğu bildirilmişti.

DENİZ ÜRÜNLERİNDEN BULAŞTIĞI DÜŞÜNÜLÜYOR

Hastalığın ülkenin güneyinden gelen deniz ürünlerinin satıldığı bir pazardan bulaştığı ihtimali üzerinde duruluyor.

YENİ BİR ZATÜRRE TÜRÜ OLABİLİR

Hong Konglu yetkililer de yeni bir zatürre türü olduğu sanılan hastalığın geçen aydan bu yana 15 kişide görüldüğünü duyurmuştu. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
çin gizemli solunum yolu hastalığı Güney Kore zatürre

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