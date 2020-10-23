Güney Kore'de grip aşısı sonrası ölenlerin sayısı 32'ye çıktı, yetkililer 'Ölümlerin nedeni aşı değil' diyor

Chung, "Uzmanlar, ölümlerin aşıdan kaynaklanma ihtimalinin düşük olduğunu söylediler. Ama birçok vatandaş hâlâ endişeli" dedi.

Başbakan Chung Sye-kyun, ölenlerin yakınlarına başsağlığı diledi ve ölümlerin nedenini bulmak için titiz bir çalışma yürütüleceğini söyledi.

Aşıyı kendi imkanlarıyla yaptıracaklarla birlikte bu sayının 30 milyona çıkması bekleniyor.

Yaklaşık 52 milyon nüfuslu ülkede şimdiye kadar 13 milyon civarında kişiye grip aşısı yapıldı.

Aşı programın durdurulması çağrılarına rağmen hükümet yetkilileri, 19 milyon kişinin ücretsiz olarak aşılanacağı kampanyanın devam edeceğini söylüyor.

Güney Kore Adli Tıp Kurumu, bu kişinin otopsisinde, ölümün aşıdan kaynaklandığına dair hiçbir bulguya rastlanmadığını açıkladı.

17 yaşındaki bir kişinin grip aşısı yaptırdıktan iki gün sonra hayatını kaybetmesi ülkede endişeye neden olmuştu.

Kore Aşı Derneği, aşı programına devam edilmesi çağrısında bulundu.

'Program askıya alınsın'

Ancak sağlık çalışanları sendikası Kore Tıp Birliği (KMA) hükümetin programı askıya almayı değerlendirmesi gerektiğini söyledi.

Yonhap haber ajansına göre KMA yetkilisi Min Yang-ki, "Aşı programının devam etmesi konusunda hemfikiriz. Hükümetten programı temelli durdurmasını istemiyoruz. Ama ölümlerin nedeni belirleninceye kadar programın bir hafta kadar askıya alınmasını istiyoruz" dedi.

Güney Kore'de gripten her yıl yaklaşık üç bin kişi ölüyor.

Covid-19 salgınıyla mücadele ederken olası bir grip salgınının sağlık sistemi üzerinde ilave yük oluşturmasını engellemeye çalışan hükümet aşı kampanyasını geçen ay başlatmıştı.

Aşı programı, daha önce buzdolabında tutulması gereken beş milyon doz aşının bir sağlık kuruluşuna taşınırken oda sıcaklığına maruz kaldığının ortaya çıkması üzerine üç hafta süreyle askıya alınmıştı.

Programa 13 Ekim'de tekrar başlandı ve bugüne kadar 8,3 milyon kişiye daha aşı yapıldı. Bu kişilerden 350'sinde ters reaksiyon görüldü.