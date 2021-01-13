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Güney Kore’de korona virüs salgının yayılmasına neden olmakla suçlanan kilise lideri beraat etti

13.01.2021 11:57 | Son Güncelleme:
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Güney Kore’de korona virüs salgının ülkede yayılmasına neden olmakla suçlanan Shincheonji Kilisesi’nin lideri Lee Man-hee beraat etti.Çin’de ortaya çıkan korona virüsün Güney Kore’ye sıçramasının ardından salgının ülkede yayılmasında Shincheonji Kilisesi’nin lideri Lee Man-hee suçlanmıştı.

Güney Kore’de korona virüs salgının ülkede yayılmasına neden olmakla suçlanan Shincheonji Kilisesi’nin lideri Lee Man-hee beraat etti.
Çin’de ortaya çıkan korona virüsün Güney Kore’ye sıçramasının ardından salgının ülkede yayılmasında Shincheonji Kilisesi’nin lideri Lee Man-hee suçlanmıştı. Man-hee geçtiğimiz yılın Ağustos ayında hükümetin salgına yönelik mücadelesini engellediği gerekçesiyle tutuklanmıştı. Man-hee hakkındaki karar bugün çıktı. Suwon Bölge Mahkemesi, yapılan epidemiyolojik araştırmaların temelini kilise üyelerinin oluşturmadığını ifade ederek kilise lideri Lee Man-hee hakkında beraat kararı verdi. Ancak mahkeme kilise liderini, konut inşa etmek amacıyla zimmetine 5.6 milyar won (5.11 milyon dolar) geçirmekten suçlu buldu. Kilise liderini, hükümet tesislerini, dini hizmetler için yasadışı bir şekilde kullanmaktan suçlu bulan mahkeme Man-hee’ye ertelenmiş 4 yıllık hapis cezası verdi.
Shincheonji Kilisesi, geçtiğimiz yıl korona virüs salgının ilk dalgasının Çin dışındaki merkezi haline gelmişti. Daegu kentindeki kilisenin lideri olan Man-hee, 2020 yılının Şubat ayında vakalar izlendiği sırada mezhep liderleri ve üyeler ile toplanma yerlerine yönelik ayrıntıları yetkililerden saklamakla suçlanmıştı. Savcılık tarafından Man-hee hakkında 5 yıl hapis cezası ve 3 milyon won (2 bin 700 dolar) para cezası talep etmişti. Hakkındaki suçlamaları reddeden Man-hee, virüse yakalanan kilise üyelerinden özür dilemişti.
Kilise ile bağlantılı olarak ülkede vakaların yüzde 36’sını oluşturan 5 bin 200 vakanın tespit edildiği açıklanmıştı.

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