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Güney Kore’de koronavirüs gölgesinde seçimler

DÜNYA HABERLERİ  | 15.04.2020 12:10 | Son Güncelleme

Güney Kore’de koronavirüs salgınına rağmen parlamento seçimleri yapılıyor.

Oy kullanma merkezlerinde sıkı mesafe ve hijyen kuralları uygulanıyor.Güney Kore'de koronavirüs salgınının gölgesinde bugün parlamento seçimleri yapılıyor. Ülkedeki 44 milyon seçmen parlamentonunun 300 üyesini belirlemek için sandık başına çağrıldı. Sandıkların açılmasından yedi saat sonra oy kullanma oranı yüzde 49,7 olarak açıklandı. Ulusal Seçim Komisyonu, bu rakamın dört yıl önceki seçimlere katılım oranından yüzde 11,8 fazla olduğunu açıkladı.

Yoğun önlem alındı

Oy kullanma merkezlerinde yığılmalar yaşanmaması için geçen Cuma ve Cumartesi günü de seçmenlerin oy kullanmasına izin verildi. Ülkede 14 bin 300 oy kullanma merkezinde salgının yayılmasının önüne geçilebilmesi için yoğun korunma önlemleri alındı. Güney Kore televizyonları seçmenlerin oy kullanmak için girdikleri sırada aralarına en az bir metre mesafe koyduğunu gösteren görüntüler yayınladı. Seçmenler ayrıca oy kullanırken maske ve oy pusulasını doldururken de eldiven takmak zorunda. Bunun yanı sıra oy kullanan seçmenlerin ateşleri de ölçüldü.

Asya'nın dördüncü büyük ekonomisine sahip Güney Kore'de seçimin favori adayları iktidardaki Demokratik Parti ile muhalefetteki Birleşik Gelecek Partisi. İktidar partisi dört yıl önce sürpriz bir şekilde aldığı başarıyı bu seçimlerde de tekrar etmeyi ve yine iktidara gelmeyi umut ediyor. Seçimlerde 41 parti yarışıyor. Bunların çoğu seçimler öncesinde kuruldu.

Hükümetin Covid-19'la mücadelede izlediği strateji Güney Korelilerin büyük bölümü tarafından destek görüyor. Güney Kore en fazla test yapan ülkeler arasında yer alıyor ve bu konuda örnek olarak gösteriliyor. Ülkede bu sayede semptomları taşımayan virüs taşıyıcılarının da önceden tespit edilebildiği belirtiliyor.

Ülkede yeni virüs vakaları günde 50'nin altına düştü. Güney Kore'deki toplam vaka sayısı ise 10 bin 500 olarak açıklandı. Ülkede Devlet Başkanlığı seçimleri 2022 yılında yapılacak. Seçim sonuçlarına ilişkin sandık çıkış tahminlerinin bugün gelmesi bekleniyor.

dpa / HT,HS

© Deutsche Welle Türkçe

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