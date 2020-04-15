Güney Kore’de koronavirüs gölgesinde seçimler

Oy kullanma merkezlerinde sıkı mesafe ve hijyen kuralları uygulanıyor.Güney Kore'de koronavirüs salgınının gölgesinde bugün parlamento seçimleri yapılıyor. Ülkedeki 44 milyon seçmen parlamentonunun 300 üyesini belirlemek için sandık başına çağrıldı. Sandıkların açılmasından yedi saat sonra oy kullanma oranı yüzde 49,7 olarak açıklandı. Ulusal Seçim Komisyonu, bu rakamın dört yıl önceki seçimlere katılım oranından yüzde 11,8 fazla olduğunu açıkladı.

Yoğun önlem alındı

Oy kullanma merkezlerinde yığılmalar yaşanmaması için geçen Cuma ve Cumartesi günü de seçmenlerin oy kullanmasına izin verildi. Ülkede 14 bin 300 oy kullanma merkezinde salgının yayılmasının önüne geçilebilmesi için yoğun korunma önlemleri alındı. Güney Kore televizyonları seçmenlerin oy kullanmak için girdikleri sırada aralarına en az bir metre mesafe koyduğunu gösteren görüntüler yayınladı. Seçmenler ayrıca oy kullanırken maske ve oy pusulasını doldururken de eldiven takmak zorunda. Bunun yanı sıra oy kullanan seçmenlerin ateşleri de ölçüldü.