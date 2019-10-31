HABER

Güney Kore'de lise eğitimi ücretsiz hale geliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.10.2019 12:22 | Son Güncelleme

Liselerde kayıt ücretleri ve eğitim harçlarını aşamalı olarak kaldıran düzenleme parlamentoda kabul edildi

Güney Kore'de parlamento lise eğitiminde öğrenci kayıt ve harç ücretlerinin aşamalı olarak kaldırılmasını öngören düzenlemeyi kabul etti.

Yonhap'ta yer alan habere göre, düzenlemeyle lise 2. ve 3. sınıf öğrencileri 2020'den itibaren kayıt ücreti ve eğitim harcı ödemeden okullarına devam edilecek. Düzenleme 2021'den itibaren ise 1. ve 4. sınıf öğrencilerini kapsayacak şekilde genişletilecek.

Güney Kore'de kamuya ait okullarda yalnızca ilkokul ve ortaokul düzeyinde ücretsiz eğitim veriliyor. Liselerde ise öğrenciler kayıt ücreti, öğrenim harcı ve diğer masraflar için öğrenci başına yılda ortalama 1 milyon 580 bin won (yaklaşık 7 bin 765 lira) para ödemek zorunda kalıyor.

Plan sayesinde gelecek yıl 880 bin öğrenci, 2021'de ise 1 milyon 260 bin öğrenci ücretsiz eğitimden yararlanmaya başlayacak.

Yıllardır izini sürüyorlardı! İlk izlere orada rastlandı Yıllardır izini sürüyorlardı! İlk izlere orada rastlandı
Kültürlerarası Hemşirelik kavramı BUÜ’de ele alınıyorKültürlerarası Hemşirelik kavramı BUÜ’de ele alınıyor
Selçuk Yöntem “Benim Adım Feuerbach” ile İKÜ’deSelçuk Yöntem “Benim Adım Feuerbach” ile İKÜ’de
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Güney Kore kayıt ve harç ücretleri lise eğitimi ücretsiz eğitim

En Çok Okunan Haberler

Bakanlık'tan yeni kanun taslağı: İstanbul Boğazı’nda yetki İBB’den alınacak

Bakanlık'tan yeni kanun taslağı: İstanbul Boğazı’nda yetki İBB’den alınacak

Pakistan'da yolcu treninde facia! Çok sayıda ölü var

Pakistan'da yolcu treninde facia! Çok sayıda ölü var

Türkiye'den Fransa'nın skandal kararına sert tepki!

Türkiye'den Fransa'nın skandal kararına sert tepki!

Sevgilisinin kucağına atladı! Dalga geçti

Sevgilisinin kucağına atladı! Dalga geçti

Hayat Bilgisi'nin Mennan'ı son haliyle şaşırttı!

Hayat Bilgisi'nin Mennan'ı son haliyle şaşırttı!

ABD görüntüleri yayınladı! Bağdadi böyle öldürüldü!

ABD görüntüleri yayınladı! Bağdadi böyle öldürüldü!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Erdoğan ev sahipliği yaptı! 29 Ekim resepsiyonunda dikkat çeken isim

Erdoğan ev sahipliği yaptı! 29 Ekim resepsiyonunda dikkat çeken isim

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Pentagon'dan 'YPG/PKK' iddialarına yalanlama

Pentagon'dan 'YPG/PKK' iddialarına yalanlama

İstanbul'da deprem

İstanbul'da deprem

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'den F-35 açıklaması

Türkiye'den F-35 açıklaması

Yaşlı erkekleri evlilik vaadiyle dolandıran kadın yakalandı

Görüntüleri ortaya çıktı! Hedefinde yaşlı erkekler var

Trafikte yeni dönem! Çakar lamba kısıtlaması yarın başlıyor

Trafikte yeni dönem! Çakar lamba kısıtlaması yarın başlıyor

Son dakika! 39 kişinin öldüğü Reina saldırısı davasında flaş gelişme

Reina saldırısı davasında flaş gelişme

Japonya'da Adalet Bakanı Kavai istifa etti

Japonya'da Adalet Bakanı Kavai istifa etti

Köpeğe eziyet görüntüleri tepki çekmişti! Valilik harekete geçti

Tepki çeken görüntüler sonrası flaş gelişme

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.