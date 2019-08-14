HABER

Güney Kore'de savaşta istismara uğrayan kadınlar için anma töreni

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.08.2019 16:09 | Son Güncelleme

İkinci Dünya Savaşı'nda Japon askerlerince istismar edilen Güney Koreli kadınlar için anma töreni düzenlendi

SEUL (AA) - Güney Kore'nin başkenti Seul'de, İkinci Dünya Savaşı'nda Japon askerlerince istismar edilen Koreli kadınlar için anma töreni yapıldı.

Yonhap'ın haberine göre, Seul'de bulunan Kim Koo Müzesi ve Kütüphanesinde aralarında istismar edilen kadınların da bulunduğu yaklaşık 300 kişinin katılımıyla İkinci Dünya Savaşı'nda Japon askerlerince istismar edilen Koreli kadınlar anıldı.

Törene katılan Cinsiyet Eşitliği Bakanı Jin Sun-mee, hükümetin konuyu bir "kadın hakları meselesi" haline getirmek için çalışacağını kaydetti.

Söz konusu tören, Güney Kore'nin 14 Ağustos'u geçen yıl "Köle Kadınlar Uluslararası Anma Günü" olarak ilan etmesinden sonra ikinci kez organize edildi.

Japonya'nın ise törene tepki göstereceği öngörülüyor.

Güney Kore, Japonya'nın İkinci Dünya Savaşı'nda Japon askerlerince istismar edilen Koreli kadınlara tazminat ödenmesiyle ilgili 2015'te varılan anlaşma çerçevesinde kurulan ve Japonya tarafından finanse edilen vakfı geçen ay feshetmişti.

- İstismar mağduru kadınlara tazminat ödenmesine ilişkin anlaşma

Büyük çoğunluğu Kore, Filipinler, Tayvan ve diğer Asya ülkelerinden yaklaşık 200 bin kadın, 1910-1945 yıllarında Kore Yarımadası'nı işgal eden Japon askerlerince tecavüze ve cinsel istismara uğramıştı.

Güney Kore ve Japonya, istismar mağduru kadınlara tazminat ödenmesi için 2015'te anlaşma imzalamıştı. Anlaşma kapsamında Seul ve Tokyo, istismar mağduru Koreli kadınlar konusunun "nihai ve değiştirilemez şekilde" karara bağlanmasını öngörmüştü.

Tokyo ve Seul yönetimleri arasında uzun süre devam eden görüşmelerden sonra Aralık 2015'te varılan anlaşma çerçevesinde, geçmişte köle yapılan kadınların terapisi ve maddi ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik projeler organize edilmesi amacıyla Seul'de bir vakıf kurulmuştu.

Anlaşma kapsamında Japonya, hayatta kalan kadınlara tazminat ödenmesi için fon kurmuş, karşılığında Güney Kore'nin artık bu konuda suçlayıcı ifade ve tavırlardan kaçınmasını talep etmişti.

- Güney Koreli kadınlar tazminat yerine özür dilenmesini istemişti

Anlaşmada istismar mağduru kadınlar ve hayattaki aile fertlerine yaklaşık 9 milyon dolarlık yardım fonunun ödenmesi öngörülse de Güney Koreli kadınlar, 2016'da tazminat almayı reddederek Japonya Başbakanı Şinzo Abe'nin kendilerinden yüz yüze özür dilemesini istemişti.

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in de Güney Kore halkının anlaşmayı duygusal açıdan kabul edilemez bulduğunu savunarak, konuyu yeniden tartışmaya açmıştı.

Moon, selefi Park Geun-hye döneminde Japonya ile varılan anlaşmadan ötürü özür dilemiş ve Park döneminde varılan mutabakatı, kurbanların ve vatandaşların izni olmadan yapılan "siyasi bir anlaşma" olarak nitelendirmişti.

Araştırmacılar, ABD-Çin güçlerinin Tengchong'u Japonya'dan aldığı sırada kentte 70-80 kadar köle olarak kullanılan kadın olduğunu belirtiyor. Bunların 23'ü Müttefik Kuvvetlerince esir olarak alınırken, gerisinin Japon askerlerince öldürüldüğü tahmin ediliyor.

PARTNERTakipçisini affetmedi! Dava açtıTakipçisini affetmedi! Dava açtı
Ünlü damat adayı veda videosu yayınlayıp intihar ettiÜnlü damat adayı veda videosu yayınlayıp intihar etti
Lara kıyıları 'Nitelikli Doğal Koruma Alanı' olduLara kıyıları 'Nitelikli Doğal Koruma Alanı' oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Güney Kore istismara uğrayan kadınlar

En Çok Okunan Haberler

Damat adayı video paylaşıp intihar etti

Damat adayı video paylaşıp intihar etti

İstanbullular dikkat! Bu yollar kapalı

İstanbullular dikkat! Bu yollar kapalı

Arkadaşının sağlığı için yapraklardan yorgan yapmış...

Arkadaşının sağlığı için yapraklardan yorgan yapmış...

Falcao bombası patlıyor! Monaco resmen açıkladı

Falcao bombası patlıyor! Monaco resmen açıkladı

Nükleer roketin motoru patladı, radyasyon seviyesi 16 katına çıktı

Nükleer roketin motoru patladı, radyasyon seviyesi 16 katına çıktı

Feci kaza! 1'i bebek, 4'ü çocuk 7 yaralı

Feci kaza! 1'i bebek, 4'ü çocuk 7 yaralı

İlginizi Çekebilir

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Diyarbakır'da korkunç olay: Yaralılar var

Diyarbakır'da korkunç olay: Yaralılar var

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

İstanbul'da operasyon! 'Şekerci abi' yakalandı

İstanbul'da operasyon! 'Şekerci abi' yakalandı

Kaçan boğa ortalığı birbirine kattı! Peşinde 3 ilçe gezdiler...

Kaçan boğa ortalığı birbirine kattı! Peşinde 3 ilçe gezdiler...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Nesli tükenme tehlikesi altındaki alaca sansar görüntülendi

Nesli tükenme tehlikesi altında! Böyle görüntülendi

Denizli'de 3.8 büyüklüğünde deprem

Kandilli duyurdu! Denizli'de deprem

Bakan Pakdemirli'den Hasankeyf açıklaması

Bakan duyurdu! Sona gelindi

Bursa'da yüzde 92 engelli gaziye kafede dayak!

Bursa'da yüzde 92 engelli gaziye dayak!

Son dakika: MSB'den güvenli bölge açıklaması

MSB'den flaş güvenli bölge açıklaması

Son dakika: Kars'ta 3 terörist etkisiz hale getirildi

Kars'ta operasyon! Etkisiz hale getirildiler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.