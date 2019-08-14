Güney Kore'de savaşta istismara uğrayan kadınlar için anma töreni

Güney Kore, Japonya'nın İkinci Dünya Savaşı'nda Japon askerlerince istismar edilen Koreli kadınlara tazminat ödenmesiyle ilgili 2015'te varılan anlaşma çerçevesinde kurulan ve Japonya tarafından finanse edilen vakfı geçen ay feshetmişti.

Söz konusu tören, Güney Kore'nin 14 Ağustos'u geçen yıl "Köle Kadınlar Uluslararası Anma Günü" olarak ilan etmesinden sonra ikinci kez organize edildi.

Törene katılan Cinsiyet Eşitliği Bakanı Jin Sun-mee, hükümetin konuyu bir "kadın hakları meselesi" haline getirmek için çalışacağını kaydetti.

Yonhap'ın haberine göre, Seul'de bulunan Kim Koo Müzesi ve Kütüphanesinde aralarında istismar edilen kadınların da bulunduğu yaklaşık 300 kişinin katılımıyla İkinci Dünya Savaşı'nda Japon askerlerince istismar edilen Koreli kadınlar anıldı.

Büyük çoğunluğu Kore, Filipinler, Tayvan ve diğer Asya ülkelerinden yaklaşık 200 bin kadın, 1910-1945 yıllarında Kore Yarımadası'nı işgal eden Japon askerlerince tecavüze ve cinsel istismara uğramıştı.

Güney Kore ve Japonya, istismar mağduru kadınlara tazminat ödenmesi için 2015'te anlaşma imzalamıştı. Anlaşma kapsamında Seul ve Tokyo, istismar mağduru Koreli kadınlar konusunun "nihai ve değiştirilemez şekilde" karara bağlanmasını öngörmüştü.

Tokyo ve Seul yönetimleri arasında uzun süre devam eden görüşmelerden sonra Aralık 2015'te varılan anlaşma çerçevesinde, geçmişte köle yapılan kadınların terapisi ve maddi ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik projeler organize edilmesi amacıyla Seul'de bir vakıf kurulmuştu.

Anlaşma kapsamında Japonya, hayatta kalan kadınlara tazminat ödenmesi için fon kurmuş, karşılığında Güney Kore'nin artık bu konuda suçlayıcı ifade ve tavırlardan kaçınmasını talep etmişti.

- Güney Koreli kadınlar tazminat yerine özür dilenmesini istemişti

Anlaşmada istismar mağduru kadınlar ve hayattaki aile fertlerine yaklaşık 9 milyon dolarlık yardım fonunun ödenmesi öngörülse de Güney Koreli kadınlar, 2016'da tazminat almayı reddederek Japonya Başbakanı Şinzo Abe'nin kendilerinden yüz yüze özür dilemesini istemişti.